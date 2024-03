¿Hubo complot en Qatar? Jimmy Lozano responde a la polémica de Martino con Edson Álvarez

Recientemente, Edson Álvarez encendió la polémica al revelar que Gerardo Martino, extécnico de la Selección mexicana, lo trató como un extraño de la noche a la mañana previo al vital duelo contra Argentina en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Tras difundirse esta noticia, Jaime Lozano rompió el silencio y en conferencia de prensa previo al juego contra Panamá, fue cuestionado al respecto, por lo que habló sobre el trabajo del Tata en aquella justa.

“Algo me enteré que se abrió la caja de pandora, cada quién es libre de comunicar lo que quiera, cada uno tiene una verdad, una forma de ver su situación en la vida”, comenzó diciendo.

Jaime Lozano respondió a la polémica del Tata Martino y Edson Álvarez. Mexsport (Jose Luis Melgarejo)

En ese sentido, el Jimmy prefirió evitar la polémica y dejó en claro que él está agradecido con el estratega argentino por el apoyo que le ofreció cuando era técnico del Tri Sub-23.

“Yo no tengo más que palabras de agradecimiento con Gerardo Martino, a mí me trató de maravilla, a mi cuerpo técnico igual. Estuve muy pegado a él. Él trabajó, después los resultados estoy seguro que todos nosotros y él hubieran querido que fueran distintos pero es futbol. Creo que la emoción y los momentos importan muchísimo en esto y en el pasado el momento no fue el mejor en el que se llegó a esa Copa del Mundo. Para resumir esto, no me van a escuchar hablar nunca mal de Gerardo porque hacia mi persona siempre fue impecable”, aseguró.

Por otro lado, Jaime Lozano destacó la ilusión que hay en el grupo por afrontar la semifinal de la Nations League, mencionando que es una nueva oportunidad para que México conquiste por primera vez el torneo.

“Es importante, es la tercera edición del torneo. No se ha ganado y tenemos una bonita oportunidad de llegar nuevamente a una final y levantar la copa que a todos nos llena de ilusión. Estamos con toda la mentalidad de salir a derrotar a Panamá”, sentenció.