“Me pudre perder contra Estados Unidos”, Aspe estalla por fracaso del Tricolor

La Selección mexicana de futbol mostró una imagen muy pobre en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, en la que fue superado por Estados Unidos, una vez más. Ante esto, el exfutbolista Alberto García Aspe no se contuvo y expresó su molestia por lo sucedido el domingo en el AT&T Stadium.

Jaime Lozano, entrenador del Tricolor, señaló en conferencia de prensa que el combinado azteca necesitaba que hubiera más jugadores en el futbol europeo para así poder subir el nivel.

Ante esto, el Beto Aspe comentó que en su época no había tantos jugadores fuera de México y hacían mejores las cosas. “¿Cuántas Copas Américas jugamos? y jugadores que el 95% estábamos en México, había dos en Europa, llegamos a la final y estuvimos a punto de ganarla, entonces no me vengan con estupideces de que tienen que estar en Europa”, declaró en Caliente TV.

También apuntó que antes que pensar en exportar talento, primero hay que formarlo, pero que en el futbol mexicano las fuerzas básicas no funcionan. “Ojalá se vayan mucho más futbolistas a Europa, pero para eso tienes que trabajar aquí para hacerlo, y tienes que tener buenos formadores, que no los tenemos. Hoy las fuerzas básicas de muchos equipos, porque me tocó vivirlo, son una porquería, porque no se le invierte, porque no hay ascenso, no hay descenso”, detalló.

Además hizo hincapié que los directivos no quieren ver cuál es la verdadera raíz de los problemas, por lo que la situación no cambiará. “No lo quieren ver, que lo vean porque si no vamos a seguir igual”.

Jaime Lozano pide más jugadores mexicanos en Europa, pero las fuerzas básicas en muchos equipos de la Liga MX son una porquería; hoy tampoco hay ascenso ni descenso. Los directivos y dueños no quieren ver la realidad y todo se ve reflejado en la selección.



📹: @somoscalientetv pic.twitter.com/8GIKRmXn2W — Alberto García Aspe (@betogarciaaspe8) March 25, 2024

Molestia por derrota

El exdirectivo de los Pumas explicó que el motivo de su molestia es que no le gusta que la Selección pierda ante el equipo de las barras y las estrellas, sentimiento que vivía desde su época como jugador.

“¿Sabes por qué estoy así? Porque me pudre perder contra Estados Unidos, o sea, no lo soporto. ¡Que hagan algo los directivos y los dueños de los equipos!, si no, que tiren el futbol mexicano y punto”, dijo.

De igual forma señaló que los estadounidenses dominaron el parido sin problema y que tenía mucho que no veía jugar tan mal al Tri. “Nos pusieron un baile, no había visto hace mucho un partido así, fue un desastre, no nos prestaron la pelota, nos llegaron por donde querían”.

“Quisimos reaccionar con empujones, no hubo cambios en el momento adecuado, no hubo reacción de parte de la banca, la verdad si fue muy doloroso porque además ves a la gente de allá que pagan boletos por irte a ver, al final también hubo peleas entre mexicanos y gente de Estados Unidos”, agregó.