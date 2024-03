“Al técnico que traigan le hacen lo mismo, no hay identidad en Selección”: Diego Cocca

La Selección mexicana de futbol alargó su crisis de resultados ante Estados Unidos después de perder la final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Esto generó infinidad de críticas por parte de la afición por el estilo de juego del combinado azteca, ya que lució prácticamente sin idea en el ataque.

Por consecuencia, Diego Cocca, extécnico de México declaró en entrevista para el programa Faitelson Sin Censura de TUDN, que el tricolor lleva rato jugando sin idea.

¿Qué dijo Cocca?

El estratega argentino confesó que durante su breve etapa con la Selección, hizo varias peticiones para mejorar el nivel futbolístico; sin embargo, no tuvo el apoyo que hubiese deseado, pues considera que de ser así, se hubiera terminado el negocio, algo que considera, sucede con todos los técnicos.

Diego Cocca dirigió seis meses al Tri. Mexsport (David Leah)

“Falta una idea, una forma, un plan de juego y eso se construye con tiempo. Hay que traer un técnico que respalden en los calendarios, en los tiempos de entrenamiento, en los jugadores que va a convocar, en la fecha que tiene que convocar, porque si no eso del gigante de Concacaf ya no existe”, mencionó.

“Sí existe lo del gigante, pero ¿en dónde es grande México en Concacaf? En lo económico. Hay que sentarse y decir, ‘¿queremos serlo en lo deportivo? Vamos a poner las condiciones nosotros, vamos a jugar acá y acá en esta fecha’, eso es lo que yo propuse, pero si del otro lado ven que les muevo el negocio y me echan, al técnico que traigan le van a hacer lo mismo”, añadió.

En ese sentido, el técnico de 52 años reveló que algunos futbolistas se quejaron de las cargas que trabajo que les ponía, aunque dejó en claro que ninguno se quiso bajar del barco por esa situación.

“A ver yo la queja la tomo como algo natural. Está bueno, te quejaste porque trabajaste mucho, sí. Vas a trabajar mucho conmigo. ¿Quieres estar conmigo? Yo te voy a hacer ganar, pero vas a trabajar mucho. Si no quieres estar dímelo, no hay problema. ‘No, no, mejor me quedo en mi casa, en mi país, en el país donde estoy trabajando y no vengo’. Listo. Ninguno me dijo”.

“La selección necesita una identidad, cuanto más tiempo pase, más confusión. Los jugadores no saben a qué juegan, conmigo no sabían a qué jugaban, no tenemos tiempo, te va a tocar perder, construyes más perdiendo que ganando y el tema es construir, si no lo hace nunca se va a ver un resultado bueno”, sentenció.