Alan Pulido tunde a Ochoa: “Importa más tener jugadores con 5 Mundiales que nuevos talentos”

La Selección mexicana enfrenta una crisis de resultados que ha puesto en duda la continuidad de Jaime Lozano de cara a la Copa del Mundo del 2026.

La principal crítica hacia el Jimmy y el combinado azteca es la convocatoria de Guillermo Ochoa, pues muchos consideran que ya es momento de un cambio generacional en la portería.

Alan Pulido tunde a Ochoa

Ahora, fue Alan Pulido quien se sumó a la larga lista de personalidades que arremetieron contra la gestión del tricolor, pues lamentó que se de más importancia ha tener jugadores con más Mundiales disputados que darle la oportunidad a las nuevas joyas aztecas.

“Creo que nos ha faltado tener procesos más largos y para esos procesos se requieren fracasos para lograr el éxito. Sin fracasos y sin derrotas y sin cosas así, no vas a llegar a poder tener éxito realmente como el que se busca y del que se espera”, mencionó en entrevista con ESPN.

“Estados Unidos tuvo que sacrificar un Mundial, en el pasado fueron con puros jóvenes e hicieron mejor desempeño y creo que en este que viene van a venir todavía mejor preparados. En México estamos siempre pensando que algún jugador logre el quinto mundial, porque va a ser histórico y nos fijamos en cosas que no son tan importantes en el tema de lo futbolístico”, añadió.

En ese sentido, el exdelantero de Chivas explicó que Estados Unidos ya rebasó a México debido a que tienen una liga con identidad, que cuenta con mayor infraestructura y competencia interna, algo que se ve reflejado a nivel selección.

“Estados Unidos lo que ha hecho es no perder la identidad que ellos tienen, siguen acumulando más equipos a la liga, siempre traen más competencia a la liga, las infraestructuras son espectaculares. La MLS ha evolucionado demasiado y creo que México no, la liga queda a deber, son tres o cuatro equipos y los demás no compiten de la misma manera, quitaron el ascenso y el descenso, a los jugadores les quitan oportunidades porque hay muchos extranjeros, entonces México está perdiendo identidad y Estados Unidos no, ellos siguen sumando cosas positivas y eso se refleja en selección”, sentenció.