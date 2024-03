¡Nueva opción para el Tri! Tiago Volpi está en proceso de naturalizarse mexicano

Tiago Volpi es uno de los mejores porteros en la Liga MX, por lo que muchos lo consideran como una opción para la Selección mexicana, en caso de que complete su proceso de naturalización, el cual ya está llevando a cabo, así lo confirmó el brasileño.

El cancerbero explicó que lleva seis años viviendo en México, además que ya tiene un fuerte arraigo con el país, por lo que le encantaría ser mexicano, aunque aclaró que la posición de portero es la que no necesita naturalizados en el Tricolor.

“He hablado ya sobre este tema unas dos o tres veces. Yo sí tengo el proceso de naturalización en movimiento. Como todos saben, yo llevo ya prácticamente seis años en México, tengo una hija mexicana, tengo negocios aparte del fútbol de México también. Entonces, por supuesto que me gustaría ser mexicano, me gustaría hacer parte oficialmente de todos ustedes porque siempre me han tratado muy bien. Es un país que me ha recibido de brazos abiertos, pero el tema de la selección, si te soy honesto, yo creo que si hay una posición hoy en México que no necesita de naturalizados es la posición de portero”, declaró en entrevista para Claro Sports.

Respeto por sus colegas aztecas

Volpi comentó que en México hay mucho talento mexicano en su posición como Luis Ángel Malagón y Julio González, además de que existe un ícono como es Guillermo Ochoa.

“Yo respeto mucho a mis colegas mexicanos porteros y los aprecio mucho porque yo veo que mucha gente hace muchas críticas y muchas veces creo que hasta exageradas, hasta con un ícono que tienen ustedes que es Ochoa, que siempre que se ha puesto la playera de la Selección, ha dejado mucho por México. Y después viene una generación, a mí en lo personal, se me hace muy fuerte de porteros, hay porteros muy buenos. Malagón desde que ha llegado a América ha crecido muchísimo. A cada día nos muestra que puede ser el portero de la selección. Julio (González) de Pumas me gusta mucho también. El portero de Querétaro, Tapia, que lo veo muy joven pero con una proyección muy grande”, comentó.

También agradeció que la gente lo considere para ser portero con el conjunto azteca, pero que al final no lo necesitan. “Yo siempre digo que a mí me encanta y me enorgullece mucho cuando la gente me menciona, cuando la gente habla de esa posibilidad. Pero como te lo digo honestamente, yo creo que no es la posición que se necesita. Yo creo que hay gente muy capaz y esa es mi opinión, y de igual forma agradecido con todos ustedes, porque no es la primera vez que la gente me pregunta de esto, que la gente me incentiva para tomar esa decisión”, señaló.

Por último, comparte la idea de que Guillermo Ochoa debería ser el titular en la Copa del Mundo 2026, por lo menos si el torneo se desarrollara hoy. “Es una pregunta difícil, pero yo creo que hoy por hoy, todavía en la selección Ochoa tiene mucho crédito. Yo creo que Malagón viene en un momento creciente muy bueno y que se le puede seguir dando oportunidades como ya se dio en ciertas ocasiones. Pero si tuviera que escoger uno, sí el Mundial fuera hoy yo creo que Ochoa, por todo lo que ha dado, por su experiencia, porque cuando sepone la playera de la selección y principalmente en los partidos más grandes, siempre ha respondido de una forma muy positiva”, agregó.