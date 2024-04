“Amargado el cab...”: Lichnovsky se engancha con David Faitelson por culpa del América

América dio un golpe de autoridad y demostró su gran momento tras golear 4-0 a New England Revolution en el primer capítulo de los cuartos de final de Concachampions.

Este escandaloso marcador generó opiniones divididas sobre el presente de las Águilas, pues hubo quienes aseguraron que es el mejor equipo de México y otros que dementaron el triunfo, como fue el caso de David Faitelson.

Faitelson hizo enfurecer a Lichnovsky

Fue mediante su cuenta de X donde el periodista deportivo pidió a los fanáticos azulcremas bajarse de su nube, pues considera que el club de la MLS no fue un rival digno.

“Bájense de la nube, americanistas. Hoy, no le ganaron a nadie”, escribió. Este comentario no causó gracia en Igor Lichnovsky, quien no se guardó nada y llamó amargado al nuevo refuerzo de TUDN.

“Aparte de todo, amargado. La vuelta la perdemos cabrón para que tengas de qué hablar”, respondió el chileno.

Incluso, hubo aficionados que le dijeron que “le encanta hacer rabiar a la prensa”, a lo que el zaguero central contestó: “Es que se pasan, cruzan la línea”.