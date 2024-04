“Muérete, no des lástima”: El contundente mensaje de Cibernético a Shocker

En las últimas horas, el luchador mexicano Shocker, se ha visto envuelto en la polémica luego de ser arrestado por causar disturbios en un hotel de Oaxaca.

Ahora, José Jairzinho Soria Reyna vuelve a este en el ojo del huracán, pero no por su detención, sino porque Cibernético dio una contundente declaración que lo dejó mal parado.

¿Qué dijo Cibernético?

Fue durante el podcast de Latin Lover donde the Main Man reconoció el aprecio que le tiene al 100% guapo, pero lamentó que haya tomado un mal camino por su problema de alcoholismo.

“Shocker es un ejemplo triste, yo lo aprecio mucho, pero también es un mal ejemplo porque después de haber sido un monstruo en la Arena México… Una vez me dijo ‘Oye, Ciber, es que…’ y yo le dije ‘A ver Shocker, ¿quieres que te recuerden así? Tomando y echando desmadre’ porque hay que ser polémico, pero hay polémica buena y mala, él agarró la polémica pésima”, mencionó.

Es ese sentido, Cibernético recordó una fuerte discusión con Shocker en el que reveló que le pidió que se muriera para evitar que diera lástima debido a que su adicción lo estaba sobrepasando.

“Un día le dije: ‘¿Te quieres morir verdad?’ y me dice ‘sí, la verdad sí’ y le dije ‘muérete a la chingada, ya muérete, pero no estés dando lástimas. Es más triste que estés así, ya muérete, te vamos a recordar como el máximo campeón y todo eso’. Le dije ‘tu carrera está mal’ y lo quiero, pero prefiero no verlo que verlo cómo está”, sentenció.