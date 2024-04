“Fue un abuso, me lastimaron”: Shocker revela detalles de su detención

El pasado 3 de abril, el luchador mexicano José Jairzinho Soria Reyna, mejor conocido como Shocker, fue arrestado por causar disturbios en un hotel de la ciudad de Oaxaca.

Después de pasar varios días tras las rejas, el 1000% guapo salió de prisión luego de llegar a un acuerdo de reparación de daños con los dueños del lugar donde causó destrozos.

Shocker sufrió maltrato en su arresto

Sin embargo, tras obtener su libertad, el gladiador de 52 años reveló en entrevista para el programa De Primera Mano, detalles de su arresto, asegurando que sufrió maltratos por parte de las autoridades.

“Muy tranquilo, después de lo acontecido en Oaxaca, pero contento. Una vez más empiezo a ser tocado por ciertas personas, ciertos individuos que se meten mucho en mi vida privada y empiezan a atacarme con un tipo de terapia que no creo sea la correcta y manipulando instituciones, como la policía municipal, haciendo que cause más destrozos de lo debido y ni modo, tuvimos que llegar a las últimas consecuencias”, detalló.

“Sí es un abuso, tenía todo contra la puerta porque ya estaba asustado de la forma en cómo me estaban agobiando y va a haber mil versiones de que ‘nadie lo agobió’, sí me agobiaron, sí estaban pendientes de lo que hacía. Me pudieron haber vestido, pero bueno, entraron, me forzaron, me lastimaron, me sacaron, así como me vieron, así me sacaron. Yo no estaba en los efectos de nada”, añadió.

En ese sentido, el Shocker negó que haya estado drogado al momento de su detención, por lo que confesó que incluso llegó a las lágrimas por el trato que recibió en Oaxaca.

“Tenía un día y medio sin drogarme para sorpresa de ellos. Inclusive movilizaron gente, no sé cómo lo hagan, pero había gente que en la calle decía ‘es un drogadicto, es un loco, maldito alcohólico drogadicto’. Me hicieron llorar, qué les he hecho a esta gente. Volteaba y los veía y les decía ‘cálmense, qué les he hecho”, sentenció.