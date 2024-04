“Cobarde”: Faitelson estalla contra Nahuel Guzmán por agresión a Andrada

Nahuel Guzmán ha estado en el ojo del huracán debido a su deplorable acción en el Clásico Regio, donde agredió a Esteban Andrada con un láser desde los palcos del Gigante de acero.

Tras esta deplorable acción, las críticas contra el portero de Tigres no se hicieron esperar, ya que tanto aficionados como el gremio periodístico han pedido un fuerte castigo para que aprenda la lección.

Faitelson llama cobarde al Patón

Ahora, fue David Faitelson quien arremetió contra el veterano guardameta, ya que durante una emisión de su programa, Faitelson Sin Censura de TUDN, calificó de cobarde y surrealista la acción del Patón.

“En Monterrey, en pleno clásico, es surrealista. Desde el palco, uno de los mejores porteros en la historia del futbol mexicano, con un rayo láser en la mano. Sí, un rayo láser, tratando de distraer o cegar a su rival, Esteban Andrada”, comenzó diciendo.

“Llamémoslo realismo mágico, al más puro estilo de Gabriel García Márquez. Siempre he sido un defensor del juego y de la personalidad de Nahuel Guzmán, a mí me gusta Nahuel, lo tendría siempre en mi alineación, pero no puedo dejar de señalar que lo que hizo el sábado fue poco moral, poco ético y hasta cobarde. Atentó contra el juego limpio, una bajeza. Lo de Nahuel es incomprensible”, añadió.

Es importante mencionar que tras la agresión del cancerbero de Tigres, la Comisión Disciplinaria abrió una investigación en su contra, por lo que se espera que exista algún tipo de sanción económica, así como una suspensión.