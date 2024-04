¡Casi lo noquea! Devin Haney propina brutal golpe a Ryan García en pleno careo

Ryan García volverá a los cuadriláteros este 20 de abril para enfrentarse a Devin Haney por el título del peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo, que actualmente está en posesión del estadounidense.

Sin embargo, previo a este combate, ambos pugilistas tuvieron un intenso careo en el que incluso hubo golpes por parte de The Dream.

¿Cómo se originó el conflicto?

Todo comenzó cuando ambos pugilistas realizaron el tradicional face to face frente a los medios de comunicación; sin embargo, los ánimos se calentaron y fue después de un insulto de Ryan García, cuando Devin Haney le soltó un brutal golpe en la cara que estuvo cerca de tirar al mexicoamericano.

Afortunadamente la situación no pasó a mayores, ya que personal de seguridad intervino para que The King no respondiera a la agresión, por lo que buscará desquitarse en el ring.

Es importante mencionar que Óscar de la Hoya, promotor de Ryan García, reveló que el californiano ganará 30 millones de dólares por subirse al cuadrilátero contra Devin Haney en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, por lo que se espera un gran espectáculo.