“No me dejan barrer”: Torres Nilo se mofa del caso de Nahuel Guzmán con increíble parodia

El caso de Nahuel Guzmán se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a que muchos han exigido un castigo severo para él por haber agredido a Esteban Andrada con un láser en el Clásico Regio.

Esta deplorable acción ha generado infinidad de reacciones al punto en que Jorge Torres Nilo, quien fuera compañero del Patón en Tigres, se mofó de la situación con la interpretación de una parodia.

Así fue la parodia de Torres Nilo

Fue mediante su cuenta de TikTok donde el exlateral mexicano fingió molestar a una señora con un láser desde un segundo piso. En el video, se escucha a la mujer decir: “Ay, me están molestando, no me dejan ver”.

“¿Sabe qué? Ya vi a alguien, véngase. Vamos a ver qué está pasando”; respondió un joven.

Acto seguido, ambas personas suben a la planta alta y culpan a Torres Nilo de molestarlos con un láser, por lo que el exfutbolista niega rotundamente las acusaciones.

“Yo no fui, quizás fue un accidente. Al mostrar mi seriedad, cruzo los brazos. Y mira, cuando hago así, pues obviamente apunta”, argumentó el exjugador felino. “A mí se me hace que usted está enojado porque les empatamos”, respondió la mujer.

Es importante mencionar que la Comisión Disciplinaria abrió una investigación contra Nahuel Guzmán por esta agresión; sin embargo, Tigres confirmó que habrá una sanción interna contra el cancerbero para evitar que repita este comportamiento.