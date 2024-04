Benavidez lanza izquierdazo al Canelo: “No le quitan los títulos por el dinero que genera”

David Benavidez se ha caracterizado por lanzar infinidad de indirectas contra Saúl Canelo Álvarez, debido a que este se ha negado a enfrentarlo pese a ser su rival mandatario en el peso supermediano.

La negativa del tapatío le ha valido infinidad de críticas, ya que referentes del boxeo mexicano como Juan Manuel Márquez, han pedido que le quiten algún título mundial.

Benavidez vuelve a arremeter contra el Canelo

Ahora, fue el propio Bandera Roja quien se volvió a lanzar contra el jalisciense y de paso dejó un raspón a los organismos boxísticos al asegurar que al Canelo no lo han despojado de sus cinturones por el dinero que genera.

“(Al Canelo) no le quitan los títulos porque el porcentaje que se llevan los organismos con él es mucho maldito dinero. Ese tres por ciento de los $40 millones de dólares del Canelo, imagínense cuánto dinero es. No quiero hablar mal de los organismos, pero esa es la fría realidad. Ellos ganan más dinero con él, y lo quieren tener contento”, comentó al podcast FreshAndFit.

En ese sentido, David Benavidez explicó los motivos por los que considera que los diferentes organismos apoyan al Canelo, dando a entender que no lo dejan pelear contra él porque de ganarle, él otorgaría menor dinero que el tapatío.

“Creo que ya le gané a los primeros cuatro clasificados, y aun así no me dan la pelea. Canelo es el hombre del dinero en este momento. En el boxeo cada cinturón implica que le tienes que pagar la cuota del tres por ciento al organismo. Si tomas el 3 por ciento de los $40 millones (de dólares) que gana el Canelo, eso es mucho dinero. No es lo mismo que el tres por ciento que ganan conmigo. Esa es la única razón por la que creo que él tiene el control, y la única razón por la que le hacen caso”, añadió.