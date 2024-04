“Estoy muy molesta y triste”: Ana Campa responde a comunicado de León

Ana Campa, futbolista de León, denunció recientemente en redes sociales que tras recibir un balonazo en la cara durante un entrenamiento, su vista se vio afectada al punto de que no podrá volver a jugar profesionalmente.

En ese sentido, la jugadora aseguró que no había recibido el apoyo necesario de su equipo para atender su problema. Por consecuencia, León no tardó en responder y mediante un comunicado aseguró que en todo momento le han ofrecido ayuda.

COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/VM1xzRhD8Y — Club León Femenil (@clubleonfemenil) April 23, 2024

Ana Campa respondió a León

Tras la respuesta del club del Bajío, la futbolista mexicoamericana publicó un video en sus redes sociales donde hizo uso de su derecho de réplica para aclarar la situación, pues aseguró que no podía quedarse callada debido a que, hasta ese momento, no había tenido la atención deseada por parte del club.

“Quiero usar mi derecho de réplica para hablar sobre el comunicado del Club León. Ya siete meses desde mi lesión y no he recibido el apoyo adecuado y no me puedo quedar callada sobre este tema. Subí mi post y nadie del equipo habló conmigo, hasta que me enteré del comunicado y después me llamaron. Pensé que iba a ser una llamada que iba a llevar a algún lugar, pero no había propósito con la llamada... Nadie en el club se acercó para hablar conmigo” comenzó diciendo.

En ese sentido, Ana Campa informó que tras una conferencia que ofreció el León este 24 de abril personal médico y de prensa del club se le acercaron para informarle que recibirá el apoyo; sin embargo, la jugadora lamentó que llegase hasta estas instancias.

“Se acercaron conmigo para decirme que tengo cita en el IMSS. Estoy muy agradecida que se acercaron conmigo para ayudarme con esto, pero estoy muy molesta y triste que tiene que llegar a este punto para recibir la atención adecuada que he pedido desde que me lesioné”, sentenció.