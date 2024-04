“No te vendas como el valiente”, Rafa Puente a Faitelson

El martes por la noche David Faitelson y Rafael Puente Jr. protagonizaron una acalorada discusión durante el programa ‘Línea de 4′, en la que el periodista llamó entrenador fracasado al analista. Sin embargo, esa no fue todo lo que se dijeron.

Para los que no vieron en vivo el show, este miércoles se dio a conocer la segunda parte de la “pelea” que sostuvieron Faitelson y Puente, la cual comenzó al tocar el tema de Fernando Ortiz, entrenador de los Rayados del Monterrey.

En primer lugar, David calificó de “vende humo” al Tano Ortiz, por lo que Rafael lo defendió señalando que era un profesional y cuestionó que lo criticara solo porque no había obtenido títulos con América o la Pandilla.

El exfutbolista indicó que el periodista no lo criticaría tan duramente (al Tano) si lo tuviera enfrente, a lo que David reviró “¿cómo sabes tú?”.

“Te he visto, dices cosas y luego vienen aquí, y los entrevistas y luego no les dices nada. Hay que aceptar las cosas como son”, expresó Puente Jr.

A esto, Faitelson le respondió “Rafita vete a dormir. Si me lo dijera alguien que realmente tiene un bagaje, una experiencia, que haya sido triunfador. No existes, no existes”.

El analista le indicó que “fracasar es no intentarlo”, además le apuntó “ya quisieras tener una milésima parte de la categoría y la educación que tienen Fernando Ortiz. Y si lo ves, no le dices que es un vende humo. Entonces no te vendas como el valiente, cuando los tienes enfrente no haces eso”.

Faitelson ya molestó lo cuestionó si él si era valiente a lo que Rafa comentó “por supuesto que sí, fracasado, pero valiente, papá, de frente. No doble cara como tú”.