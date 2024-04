“La regué, pero no dije ninguna mentira”: Faitelson vuelve a tundir a Rafa Puente

David Faitelson se volvió tendencia en redes sociales tras haber llamado “entrenador fracasado” a Rafa Puente Jr. durante una emisión del programa Línea de 4 de TUDN.

Tras esta polémica declaración, el periodista deportivo ocupó su cuenta de X para disculparse con el extécnico de Pumas, asegurando que reaccionó de forma inapropiada.

Esta disculpa le valió infinidad de críticas por parte de la afición, quien le recriminó por siempre arrepentirse después de insultar o arremeter contra alguien.

Lamento mucho lo que ocurrió anoche en el programa de @Lineade4TUD.

Reaccioné de forma inapropiada. Las descalificaciones personales no tienen cabida en un programa de interés periodístico.

Quiero ofrecer una disculpa sincera a @rafaelpuente, a mis compañeros de @TUDNMEX y… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) April 24, 2024

Faitelson volvió a exhibir a Rafa Puente

En medio de la polémica, el analista de TUDN volvió a tundir a Rafa Puente Jr. al reconocer en entrevista con Récord que si bien se equivocó, no dijo ninguna mentira sobre su trayectoria como entrenador.

“Mi reacción está mal, aunque no dije ninguna mentira. Creo que este sistema de hacer polémica, de hacer periodismo, es válido mientras no sea prefabricado. Aquí no hay absolutamente nada prefabricado” mencionó.

En ese sentido, David Faitelson dejó en claro que no recibió ningún tipo de orden para disculparse con el entrenador mexicano, asegurando que fue algo que le nació.

“Y después que yo haya recibido órdenes de TUDN o de alguna persona en especial para disculparme, nada. Me disculpo porque me nace, porque es mi naturaleza y mi nobleza de decir ya frío, ‘me equivoqué, la regué’, de cruzar esa línea que tengo prohibido cruzar y lo volví a hacer. No tenía que haberme enganchado de esa forma”, sentenció.