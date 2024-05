“Es una lacra, se mete consoladores”: La brutal advertencia del Canelo a Munguía sobre De la Hoya

Este 1 de mayo Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía tuvieron su segunda conferencia en Las Vegas, previo a su combate que tendrán el próximo sábado en la T-Mobile Arena.

Sin embargo, el protagonismo se lo robó Óscar de la Hoya debido a que estuvo a punto de llegar a los golpes con el pugilista tapatío, quien lo insultó fuertemente al punto de acusarlo de ladrón.

Incluso, el Canelo Álvarez lanzó una fuerte declaración al mencionar que el promotor de Golden Boy solo quiere robar la atención del Destructor Munguía, por lo que le advirtió que se cuidara para evitar pasar por lo que él pasó.

¿Cuál fue la advertencia?

“Para este imbécil intento de gente que tengo a mi izquierda que no se le olvide que yo ya vine a Estados Unidos siendo el Canelo. Solamente lucró con mi nombre. ¡Ya le pagaste a Golovkin lo que le querías robar? Si no hubiera metido a mis abogados me lo robas. Lo único que hace este hombre es una lacra del boxeo, robarle a los boxeadores. Para el que esté con él meta por favor a sus abogados porque seguramente les está robando. Es lo único que hace”, mencionó.

“Lo único que viene es a robarle la atención a Jaime Munguía, no viene a promoverlo. Como también le roba la atención a la gente que hace las cosas parala cocina, ya no saben si hacerlas como consoladores o cazuelas, porque acá se las mete el muchacho”, añadió Álvarez Barragán.

Pese a esta contundente declaración, Jaime Munguía no reaccionó de forma violenta y sin entrar en polémicas, únicamente se enfocó a dar declaraciones sobre su pelea contra el Canelo Álvarez.

“Me siento feliz, emocionado. Ya quiero que llegue el día. Esperen una gran guerra mexicana”, fueron las palabras con las que el tijuanenses se declaró listo para el combate.