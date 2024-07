“Se los advertí”: Álvaro Morales tunde al Chicharito por su desempeño

Álvaro Morales, conductor de ESPN, volvió a arremeter contra Javier Chicharito Hernández, después de su desempeñó en el juego de las Chivas con el Toluca de la jornada 1 del Apertura 2024, donde el delantero no lució bien y falló una oportunidad clara de gol.

Para el comentarista, Chicharito cometió un error en la forma que ahora se entrena y para él eso ha sido contraproducente para el futbolista, además de que ya es víctima del paso del tiempo.

Parece jugador de americano

Morales recordó que ya había advertido que Hernández Balcázar no tendría un buen desempeño en su segunda etapa de las Chivas, por lo que prácticamente ningún delantero mexicano de más de 35 años tiene éxito.

“Yo se los advertí, salvo algunas muy poquitas excepciones, los delanteros mexicanos regularmente a los 36 años, regularmente ya, o están retirados, o ya anotaron muy poco, pero ya no están. Pero es el paso natural del tiempo, Chicharito no puede quejarse de que no hubo oportunidades, las hubo, tuvo de frente”, dijo en el programa Futbol Picante de este 8 de julio.

Para después señalar que el entrenamiento de Javier no es el adecuado y que parece más jugador de futbol americano. “Pero véanlo correr, la mecánica, está demasiado, excesivamente fuerte. Corre como running back, no como futbolista. ¿Pues qué esperaban de Javier Hernández?”, agregó.

Le dan la razón a Morales

Adalberto Franco panelista del programa de ESPN coincidió con su colega, pese a que es seguidor de las Chivas y ha defendido en muchas ocasiones al Chicharito Hernández.

El periodista comparó el caso de Hernández con Tiger Woods, quienes se lesionan al modificar su cuerpo. “Cuando más se empezó a lesionar, fue cuando más le empezó a dar al gimnasio, porque empiezas a ponerle tanto y tanto al cuerpo, y es un cuerpo que no está acostumbrado a eso”, señaló.

De igual forma, Franco recordó que en el Bayer Leverkusen, cuando Javier vivió su última gran época, su físico era más ligero. “Honestamente los mejores tiempos de Chicharito en el Leverkusen no estaba físicamente, estaba más ligero, cuando empiezas a cargarle tanto a tu cuerpo no estás acostumbrado y entonces, la rodilla, la espalda, empiezas a sentir porque no estás acostumbrado el cuerpo a eso”, apuntó.