OFICIAL: Rubén Duarte es nuevo futbolista de Pumas, ¿quién es?

Pumas sorprendió a sus aficionados al hacer oficial el fichaje del español Rubén Duarte, quien llega para reforzar la defensa, zona donde el club sufrió bastante la temporada pasada.

Fue mediante redes sociales donde el conjunto universitario le dio la bienvenida al jugador de 28 años, que llega proveniente del Deportivo Alavés.

“Directo desde España, del Deportivo Alavés, llega a reforzar la defensa con su garra y liderazgo, Rubén Duarte. Bienvenido a Pumas, el azul y oro te van muy bien”, fue el mensaje del conjunto auriazul.

El defensa español llega al cuadro felino en compra definitiva, firmando un contrato por los próximos tres años, es decir, hasta verano de 2027.

¿Quién es Rubén Duarte?

Rubén Duarte Sánchez nació el 18 de octubre de 1995 en Almería, España. Debutó en la Primera División de LaLiga con el Espanyol el 7 de enero de 2015, jugando los 90 minutos en el duelo en que su equipo cayó 2-1 ante Valencia.

Dos años más tarde, Duarte se integró al Deportivo Alavés, club donde consolidó su carrera como titular indiscutible y fungía como capitán hasta antes de fichar con Pumas.

El futbolista de 28 años se desempeña como defensa central, aunque también juega como lateral por izquierda, posición en la que jugó gran parte de la temporada 2023-2024 en España, por lo que se perfila para ocupar ese lugar.

Por ende, llega para aumentar la competencia interna con Lisandro Magallán y Nathan Silva, centrales habituales del Club Universidad Nacional, así como para pelear la defensa izquierda que dejó vacante Adrián Aldrete.

Duarte, ilusionado por jugar en la Liga MX

En su arribo a la Ciudad de México el jugador español se dijo ilusionado por este nuevo reto y aseguró que buscará aportar su experiencia para cumplir con los objetivos del club.

“Es un reto ilusionante, con mucha motivación para mí, es salir de mi zona de confort. Creo que también me va a hacer crecer como persona y como futbolista. Vengo de una liga de mucho nivel, siendo el capitán con mucha exigencia y aquí no va a ser menos. Desde el primer momento me tengo que adaptar a lo que pide el mister”, indicó el jugador ante la prensa.