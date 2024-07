Todo lo que tienes que saber de La Velada del Año 4: ¿Dónde y a qué hora ver el evento?

Este fin de semana llega, luego de una larga espera, La Velada del Año 4, evento organizado por Ibai Llanos en el que los más grandes streamers dejan atrás su faceta de creadores de contenido y se ponen los guantes de box para subir al ring y emocionar a sus fanáticos.

Este año, el también presidente de Porcinos FC en la Kings League, se encargó de citar a grandes figuras del internet y artistas en uno de los estadios más importantes del mundo, el Santiago Bernabéu, prometiendo un cartel de ensueño en el que brillará la participación mexicana con tres peleas electrizantes.

En primera instancia debemos recordar que esta no será la primera vez que veamos a un mexicano hacer vibrar el mundo con su aparición en el evento, ya que en la segunda y tercera edición Arigameplays y Rivers GG, hicieron lo propio al enfrentarse a Paracetamor, Marina Rivers y Mayichi, estas dos últimas rivales de Rivers en la misma noche.

Ahora, será El Mariana quien suba al ring para medirse a YoSoyPlex en un mano a mano con el conocido formato de 3 asaltos de 3 minutos, a los que se sumará un cuarto round en caso de empate para determinar al ganador de la contienda.

Asimismo, debemos de hablar del combate femenino en el que Alana Flores y Amablitz representarán a México haciendo equipo para medirse a Zeling y Nissaxter. Esta es una de las novedades de la noche en la que las participantes se turnarán los cinco rounds para enfrentarse y en caso de que alguna quede fuera por nocaut, su compañera deberá terminar la contienda en desventaja.

Finalmente, Aldogeo y Roberto Cein son los streamers aztecas que completan la lista con su aparición en el combate ‘Rey de la Pista’ en el que 10 boxeadores entrarán al ring en un formato estilo Royal Rumble de la WWE adaptado al boxeo. El ingreso de los participantes será uno por uno y su turno se definirá el día del pesaje.

Cartelera completa de La Velada del Año 4

Carreraaa vs. Agustin51

La Cobra vs. Guanyar

Alana y Ama vs. Zeling y Nissaxter

Shelao vs. ViruZz

Roberto Cein vs. Aldogeo vs. Folagor vs. Karchez vs. Pelicanger vs. Peldanyos vs. Unicornio vs. Skainvs. Sezar Blue vs. Will en el Rey de la Pista

Plex vs. ElMariana

¿Dónde y a qué hora ver el evento?

Hora: 8:30 Tiempo del Centro de México

Fecha: Sábado 13 de julio del 2024

Estadio: Santiago Bernabéu

Transmisión: Canal de Twitch de Ibai Llanos