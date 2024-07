“Me ilusiona disputar mis segundos Juegos, voy a dar mi 100% en París 2024″: Gaby Agúndez

Gabriela Belem Agúndez García es una clavadista mexicana de 23 años nacida en la Paz, Baja California Sur, que participará por segunda ocasión en unos Juegos Olímpicos, siendo una de las mayores esperanzas de México en París 2024, donde buscará conquistar su segunda presea después de colgarse el bronce en Tokio 2020.

En entrevista exclusiva con Publimetro Deportes, la atleta azteca habló sobre su preparación para la justa veraniega, los sacrificios que ha hecho para cumplir sus sueños y cómo ha logrado formar una mancuerna exitosa junto a Alejandra Orozco.

¿Cuáles son tus sensaciones de cara a tus segundos JJ.OO. y cómo fue el camino para llegar a esta nueva aventura?

Me siento bastante emocionada, ya falta cada vez menos para participar en mis segundos Juegos Olímpicos. Ha sido todo un camino y experiencia, este ciclo olímpico fue de tres años nada más. Fue más corto, pero aún así se vivieron muchas cosas, muchas experiencias, muchos baches en el camino y el que ahora esté clasificada para mis segundos Juegos Olímpicos me hace sentir bastante orgullosa de haber logrado un objetivo más en mi carrera deportiva.

¿Qué diferencia podemos encontrar con la Gabriela de hoy y la de hace tres años? Ahora no solamente llegas como una de las grandes esperanzas de México, sino también como una referente del del deporte nacional

Sí, como bien lo mencionas, ya voy a estos Juegos como una medallista olímpica. Ya participé en Tokio, logré ganar una medalla con Ale Orozco, logré un cuarto lugar individual. Ahora voy a mis segundos Juegos también como medallista mundial, como campeona panamericana y creo que eso también me da confianza, el saber que yo ya estuve parada en un escenario así. A la vez también con ilusión y con ganas de más, de seguir demostrándome a mí misma de lo que soy capaz. La Gaby que fue a Tokio iba con toda una ilusión y con todas estas ganas de vivir lo que son unos Juegos Olímpicos y creo que también voy nuevamente así a París 2024, voy con toda la ilusión. Esta vez me va a tocar ya con público, con gente en las gradas, mis papás van a estar ahí apoyándome. Entonces, creo que una Gaby madura y experimentada, pero sigue siendo la Gaby que se permite soñar y que se permite trabajar para poder cumplir todos sus objetivos.

¿Qué puede esperar la afición mexicana de Gabriela Agúndez en París 2024?

Creo que lo que se espera de Gabriela, lo que espero yo y que quisiera que esperara todo el público mexicano es que voy a dar mi 100% en la competencia. Yo quiero ir a disfrutar mi competencia, a demostrar todo lo que me he preparado porque entreno todos los días y estoy dejando todo en cada uno de mis entrenamientos. Quiero ir, disfrutar, sentirme satisfecha con mi trabajo y creo que esa es la expectativa con la que voy.

¿Existe presión para Gabriela debido a que México es potencia en clavados? Si es así, ¿cómo la manejan?

Existe compromiso y responsabilidad porque sabemos que México es potencia a nivel mundial en los clavados, es el deporte que más medallas olímpicas le ha dado a México, entonces claro que uno va con esa responsabilidad y con ese compromiso de hacer un buen papel y poder seguir manteniendo a clavados como el deporte que es hoy en día. Pero a la vez yo lo veo por el otro lado y digo ‘es un honor que se me tome en cuenta a mí’, que mi trabajo, el potencial que tengo y todos los años de trayectoria que llevo me den para ir con esa responsabilidad a mis competencias.

Has formado una dupla de ensueño con Ale Orozco, ¿cuál es la clave detrás de este éxito?

Creo que la calve ha sido el trabajo en equipo junto con Ale y nuestro entrenador Iván Bautista, hemos logrado crear una mancuerna muy sólida y muy fuerte que se ve reflejada al momento de las competencias y los resultados. Ale y yo junto con Iván tenemos muchos años trabajando juntos, vamos por el segundo ciclo olímpico, eso habla muy bien de la solidez, del trabajo que realizamos día con día. Al final de cuentas seguimos teniendo el mismo objetivo todos, es por eso que logramos entendernos y tener esta armonía en el trabajo, es por eso que se logran dar los resultados. Ale y yo vamos a estos Juegos Olímpicos con la misma ilusión, las mismas ganas con las que fuimos a los anteriores. Vamos con ganas de demostrarnos a nosotras mismas de lo que somos capaces, del trabajo en equipo que hemos logrado, de esta conexión y de apoyarnos una a la otra al momento de la competencia y al momento de estar en paradas en esa plataforma.

¿Cómo es la preparación de una clavadista de alto rendimiento previo a una justa tan importante? ¿Cuánto tiempo le dedicas?

Para llegar a Juegos Olímpicos es una preparación de años. Para llegar a esta competencia, hay que pasar por varios filtros, hay que pasar por selectivos nacionales, mundiales, los Panamericanos, todo tipo de competencias para poder ganarnos nuestro lugar. Ahora sí que día a día es de estar enfocados 24/7 porque entrenamos dentro de la alberca, entrenamos lo físico, lo técnico. También hay que trabajar lo mental, lo anímico, hay que cuidar la disciplina dentro de la alberca, pero también fuera de ella, hablo de que hay que tener cuidado con los descansos, hay que llevar un régimen alimenticio que se adapte al objetivo que nosotros queremos. Así es como se logra llegar al éxito, cuidando cada cada aspecto.

¿Qué tan importante ha sido el apoyo que te ha brindado tu familia y qué tan complicado ha sido compaginar tu carrera deportiva con tu vida personal?

Sí, la verdad es que he tenido que dejar muchas cosas por cumplir mi sueño, por mi carrera deportiva. Simplemente yo soy originaria de La Paz, Baja California Sur y actualmente radico en Guadalajara. Mi familia siempre me ha apoyado y creído en mí. Han confiado en mi talento, en el potencial que tengo, incluso en las veces que yo he dejado de hacerlo, ellos han estado ahí para recordarme de lo que yo puedo ser capaz. Han sido un pilar principal en toda mi carrera deportiva y justamente creo que no lo hubiera logrado si no hubiera tenido el apoyo de ellos. El estar separada de mi familia ha sido algo bastante complicado a lo largo de mi carrera deportiva y de mi vida personal también, ha sido bastante complicado porque antes que Gaby la deportista, pues soy Gaby la hija, la hermana, la amiga y claro que ha sido bastante complicado compaginar la vida personal con el deporte, pero creo que lo más importante son las ganas que uno tenga y mis ganas de cumplir mis objetivos son bastante fuertes, son bastante grandes y agradezco que siempre tengo el apoyo de las personas indicadas para poder seguir esforzándome para alcanzar esas metas.

En algún momento tú te inspiraste en referentes del deporte mexicano para llegar a ser atleta olímpica. Ahora, ¿qué significa para ti ser esa motivación para las nuevas generaciones de atletas?

Significa mucho porque a mí me tocó ver a grandes deportistas y ahora estar en esta posición representa mucho el que ahora yo les pueda transmitir un poco de lo que he aprendido, compartir experiencias y que tal vez eso pueda ayudar a futuras generaciones a que cumplan sus sueños, a que sepan que todo es posible es algo que me hace sentir muy orgullosa. También es uno de mis objetivos que mi historia pueda servirle de inspiración a alguien más, es un objetivo que quería lograr y que espero que así siga siendo.

¿Qué mensaje le puedes mandar a toda la la afición mexicana para que no se pierda de la participación tuya y de Alejandra Orozco, así como de toda la delegación mexicana en París 2024?

Decirle a todo México que sigan nuestras competencias, que nos apoyen, que nos manden muchas buenas vibras. Estoy segura que va a valer la pena unas cuantas desveladas, todos los deportistas mexicanos vamos a estar en París dándolo todo en cada una de nuestras de nuestras competencias, así que mándenos muchas buenas vibras, muchas porras y pues esperemos regresar con excelente resultados.