Alexa Moreno, con una última esperanza de disputar la final de salto en París 2024

El debut de Alexa Moreno en París 2024 no resultó como se esperaba, ya que una clasificación acompañada por lesiones y errores sentenció al equipo mexicano de gimnasia artística en la Bercy Arena.

La oriunda de Mexicali, Baja California, fue la representante azteca con mejor puntaje (50.799), pero no fue suficiente para meterse en una de las cinco finales de la disciplina, ya que incluso en la prueba de salto de caballo, su principal especialidad, quedó en décimo lugar con 13.949 unidades.

De hecho, Moreno Medina sufrió una aparatosa caída en la viga de equilibrio al intentar una mortal hacia atrás; sin embargo, lo tomó con humor y tras una sonrisa esperanzadora, continuó con normalidad.

Al final de la competencia, Alexa confesó que participó lesionada y aunque reconoció que no fue lo que esperaba, se dijo orgullosa por disputar sus terceros Juegos Olímpicos.

“Al final sí lo disfruté, el escenario siempre me gusta y lo pasé bastante bien. No soy muy perfeccionista, la competencia en general no estuvo mal, pero no como a mí me hubiera gustado”, mencionó ante los medios.

Alexa, con una última esperanza

Pese a no terminar entre las 8 mejores en la prueba de salto de caballo, Alexa Moreno aún cuenta con una mínima posibilidad de clasificarse a la gran final de su especialidad.

Lo anterior se debe a que, la gimnasta azteca quedó como primera reserva para la final que se disputará el próximo 3 de agosto, por lo que en caso de que alguna atleta se lesione previo a la competencia, Alexa entrará en acción.

¿Cómo le fue a las otras gimnastas mexicanas?

Natalia Escalera, que debutó en unos JJ.OO. únicamente participó en la prueba de barras asimétricas por una lesión de ligamento plantar, mientras que Ahtziri Sandoval sumó un puntaje total de 48.332, teniendo una desafortunada participación en la prueba de salto, donde tuvo dos resbalones.