Paulina Martínez cae en su debut olímpico en judo femenil

La actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos París 2024 continúa y este domingo entró en acción la judoka azteca Paulina Martínez, quien desafortunadamente terminó su participación después de car en la ronda de los dieciseisavos de final.

La atleta tricolor cayó por ippon 0-11 contra la alemana Mascha Ballhaus en la categoría de 52 kg en lo que fue su debut en una competencia olímpica.

Paulina Martínez, que llegó a la cita olímpica como subcampeona centroamericana y panamericana, tuvo un inicio prometedor, pero la atleta teutona tomó el control para quedarse con la victoria después de someter a la mexicana, quien terminó rindiéndose en la estrangulación.

“No me alcanzó para más y lo siento mucho; me voy a preparar mejor para el próximo ciclo y mañana volveremos a empezar. No sé si lloro por lo de ahora o por todo lo que no lloré cuando debí”, declaró triste la deportista de Guanajuato tras su actuación en el tatami.

La próxima participación de México en esta disciplina será el 30 de abril, cuando Prisca Awiti, olímpica en Tokyo 2020, compita en los dieciseisavos de final de la categoría -63 kilogramos ante Nigara Shaheen, del Equipo Olímpico de Refugiados.

México eliminado en tiro deportivo

En la disciplina de tiro deportivo, los mexicanos Edson Ramírez y Carlos Quezada también terminaron su participación en París 2024, después de quedar eliminados en la primera ronda de la prueba de rifle de aire 10 m.

Los representantes aztecas culminaron en los lugares 19 y 44, por lo que no alcanzaron a sumar los puntos necesarios para terminar entre los ocho primeros y avanzar a la gran final.