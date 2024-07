Lichnovsky acusa a Tigres de retrasar la liberación de su pase

Igor Lichnovsky cargó contra los Tigres de la UANL, por evitar que él pudiera jugar con el América en el duelo de la jornada 3 del Apertura 2024 cuando los capitalinos visitaron a los regios en el Estadio Universitario.

Al finalizar el Clausura 2024, el préstamo del defensa llegó a su fin, por lo que tuvo que reportar de nueva cuenta con los felinos; sin embargo, las Águilas terminaron por comprar la carta del chileno.

Pese a tener todo arreglado, la institución regiomontana retrasó la entrega de la carta de liberación, por lo que los azulcremas no pudieron utilizar a Lichnovsky el 17 de julio.

Ante esto, Igor habló sobre esta situación a través de un Instagram Live, en el que indicó que fue un día después que los capitalinos lo pudieron registrar para jugar.

“Después de jugar contra ellos, me liberaron el pase. El jueves temprano ya quedó todo. No soy Messi, no soy nadie. A lo mejor, si yo hubiera jugado, ganaban 4-0″, dijo.

De esta forma, Igor Lichnovsky ironizó que los Tigres evitaran que él jugara con el América, partido que al final se llevaron los felinos por 1-0 y que significó la segunda derrota de los azulcremas en el torneo.

Ya con su registro habilitado, el chileno fue titular en el duelo de la Fecha 4, en el que las Águilas se impusieron 2-1 sobre los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez.