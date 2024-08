“Es momento de colgar el traje”: Ale Orozco confirma entre lágrimas su retiro de clavados

Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez se despidieron de los Juegos Olímpicos París 2024 sin medalla, esto luego de que no lograron subir al podio en la plataforma de 10 metros individual.

De esta forma, la oriunda de Guadalajara, Jalisco, le pone fin a su carrera profesional después de 4 Juegos Olímpicos en los que conquistó dos medallas: una plata en Londres 2012 y un bronce en Tokio 2020.

Al final de la competencia, Orozco Loza confirmó su retiro definitivo de los clavados, asegurando que París 2024 fue una justa que disfrutó mucho por el hecho de ser su última competencia oficial.

“Fue un día de muchas emociones, sentimientos, una final olímpica más y se vive a flor de piel. A diferencia de Londres que era una niña, no dimensionaba donde estaba, ahora fue todo lo contrario, sentí, disfruté. Me disfruté a mí misma después de 20 años, una competencia que me la voy a llevar para siempre, es momento de colgar el traje de baño”, declaró para Claro Sports entre lágrimas.

“Me siento tranquila con la decisión, fue un proceso muy largo. Este ciclo aprendí a ser muy resiliente, a darlo todo, creo que también hubo muchas personas que me levantaron. Cuatro ciclos es un camino largo, me siento feliz… Me llevo mucho apoyo, aprendizaje para la vida, una final que disfruté, me llevo todo”, añadió.

¿Por qué se retira?

Sobre los motivos de su retiro profesional, la multimedallista azteca aseguró que desea tomar un descanso para estar con sus seres queridos debido a que desde muy pequeña, se exigió al máximo para alcanzar el sueño de subir al podio en unos Juegos Olímpicos.

“La verdad es que hay tanto panorama que también quiero descansar un poco, disfrutar a una Ale que ha girado su vida en torno a los clavados y que siempre dio su máximo y que ahora quiere estar con su familia, estar con su gente. Físicamente creo que el cuerpo te cobra factura, me siento tranquila y agradezco mucho estos Juegos, han sido muy especiales para mi en muchos sentidos. Todo lo viví de una manera muy especial”, aseguró.

“Creo que cada vez que estuve en el podio lo disfruté muchísimo, pero también cuando no lo logré me motivaba muchísimo, me quedo con esos dos momentos porque esos dos aprendizajes me han hecho resiliente y me lo voy a llevar para la vida”, sentenció.

Es importante mencionar que Alejandra Orozco se retira como una de las mujeres mexicanas con más medallas en Juegos Olímpicos, ya que solo María del Rosario Espinoza (3), Paola Espinosa (2) y Alejandra Valencia (2) han sido multimedallistas en la justa veraniega.