“Te voy a dar la put… de tu vida”: Canelo y Berlanga a punto de los golpes en conferencia

Hay tiro, Saúl Canelo Álvarez y Edgar Berlanga estuvieron a punto de llegar a los golpes previo al combate que sostendrán el próximo 14 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Previo a este combate, ambos pugilistas tuvieron su segunda conferencia de prensa que tuvo lugar en Los Ángeles, California, donde los ánimos se calentaron al punto en que llegaron a los insultos, por lo que personal de seguridad tuvo que intervenir para separarlos.

¿Cómo inició el conflicto?

Todo comenzó cuando el estadounidense se burló del tapatío al llamarlo un boxeador viejo y decirle que él no pega como sus otros rivales.

“Vas a sentir dolor. No golpeo como GGG. No golpeo como Kirkland”, mencionó el norteamericano, a los que el Canelo respondió de forma burlesca con un “pegas como mi hijo”.

Fiel a su estilo, Canelo Álvarez no se quedó callado ante los insultos de su rival, por lo que aseguró que le daría la golpiza de su vida. “¿Quién eres para estar aquí?, ¿qué has hecho?, ¿con quién has peleado? No eres nada para mí, no significas nada. Este viejo te va a dar la putiz* de tu vida, vas a ver”, aseguró el jalisciense.

Los insultos continuaron hasta el final cuando ambos se hicieron gestos obscenos para provocarse. Fue en ese momento cuando elementos de seguridad tuvieron que intervenir para separarlos y dar por terminada la conferencia de prensa.