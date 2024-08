Gerardo Torrado es el nuevo director deportivo de Tigres

Gerardo Torrado es el nuevo vicepresidente deportivo de los Tigres de la UANL, en lugar de Antonio Sancho, y durante su presentación oficial, el exfutbolista afirmó que llega para mejorar el área deportiva del club.

Destaca que el Borrego no fue jugador de los felinos, pero recordó algunos de los momentos que vivió como futbolista en el Estadio Universitario. “Tendría que haber empezado con la historia. Tuve la fortuna de debutar en este campo con Pumas. En este campo me pasó meter un autogolazo, meter un gol, ser amonestado, expulsado, lo único que me faltó fue jugar en Tigres y la vida me dio la oportunidad con este gran reto”, dijo en conferencia de prensa.

Por su parte, Mauricio Culebro, el presidente deportivo, destacó que Torrado es un ganador y un gran profesional. “Hoy Gerardo está aquí con nosotros, contentos de tenerlos, como jugador se caracterizo por ser ganador, estas características son las que traslada en esta faceta como directivo. Con su incorporación seguimos profesionalizando y mejorando el área deportiva de esta institución”.

Gerardo Torrado indicó que uno de los temas en los que trabajará es en las fuerzas básicas junto al director Juan Carlos Ortega. “Quiero hacer cosas congruentes, que nos ayuden a seguir creciendo y aspirar cosas importantes. Dentro del proyecto, tengo una idea clara de juego, la infraestructura, tecnología, instalaciones, cosas que permitan desarrollarse de la mejor manera y recursos humanos, los formadores para impulsar fuerzas básicas. Trabajaré de la mano de Juan Carlos Ortega, queremos seguir viendo jugadores que nos representen y es bueno tenerlo, también la femenil”.

El tema Siboldi

Mauricio Culebro fue cuestionado sobre el caso de Robert Dante Siboldi, quien acusó a la directiva de Tigres de crear una mentira para sacarlo a él y a su cuerpo técnico, a lo que el presidente de los felinos solo se limitó a decir que el club ya dio su postura oficial.

“Como dije, nuestra postura la comunicamos en su momento. Manejamos los temas internamente como en esta institución y otras. No tengo más que respeto, me toca ver por presente y futuro de esta institución. Estamos enfocados en Gerardo, desarrollo de jugadores, afición se sienta orgullosa”, agregó.