¿Cadáveres y ratas? Nadadora se viraliza al persignarse antes de ir al río Sena

La contaminación del río Sena y los riesgos que representa para la salud de los deportistas han sido puestos en duda, especialmente después de que la triatleta Claire Michel fuera hospitalizada por una infección de E. coli tras nadar en él.

Ante la creciente controversia sobre la calidad del agua del Sena, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, realizó una demostración pública nadando en el río para respaldar su afirmación de que era seguro para la práctica deportiva.

Tras la noticia de la infección de Claire Michel, la nadadora española Ángela Martínez publicó un divertido video en el que bromeaba sobre la idea de nadar en el Sena, mostrando su preocupación por la calidad del agua.

“Yo autoconvenciéndome de que tengo que nadar 10 kilómetros en el río Sena donde hay cadáveres, ratas y está super contaminado. Socorro, ¿Cómo hacen unos juegos olímpicos ahí?”, señala la nadadora, mientras baila ante la cámara para el video en su cuenta de TikTok @04angelaaa.

Se viraliza crítica al río Sena

El video de la atleta Ángela Martínez, donde expresaba su crítica al estado del río Sena, se convirtió en un fenómeno viral en TikTok, acumulando más de 16 millones de reproducciones, dos millones de “me gusta” y miles de comentarios. La repercusión fue tal que muchos usuarios relacionaron la situación con la icónica película “En las profundidades del Sena”, evidenciando la resonancia cultural de este tema.

“Justo ayer estaba viendo las profundidades del Sena”, “desde que vi la película, me da miedo el río Sena”, “te recomiendo que no te veas la peli ‘En las profundidades del Sena’, así menos te vas a querer meter”, a este último comentario, la atleta Martínez contestó: “Ya la vi jaja y me parece ridícula”.