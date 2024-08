Mamá de Marco Verde desmiente que vendieran su carro

El mexicano Marco Verde ganó la medalla de plata en el boxeo (71kg) de los Juegos Olímpicos de París 2024 y durante su estancia en la capital francesa se hizo viral que su padre había tenido que vender su automóvil para que él y su familia pudieran asistir a la justa veraniega.

Sin embargo, su madre Fabiola Álvarez calificó como mentira lo que se difundió en redes sociales y afirmó que su hijo recibió el apoyo de las autoridades mexicanas.

“Es mentira, completamente todo mentira. Para empezar nosotros no tenemos ni carro; así que eso no es. Mi hijo siempre ha sido muy bien apoyado, desde nosotros venimos, municipio, estado y a nivel nacional nunca le ha hecho falta. Ha sido muy bien apoyado para que llegara a Juegos Olímpicos”, declaró este lunes a La Afición.

El mismo Marco Verde se encargó de desmentir esta información después de que consiguió la medalla de plata. “Fue algo que yo nunca dije. La verdad fue algo que yo nunca dije, nunca he tenido problemas con Conade y siempre digo que me apoyan. Me apoyó en varios torneos a lo largo de este camino, gracias”, fue parte de las declaraciones que dio a la Conade.

“Mi familia tampoco ha declarado de esta manera, cuando llegue a México tendré entrevistas y haré lo que siempre hago que es agradecer a todos y en esos agradecimientos está Conade porque nunca he hablado mal y nunca lo haré”, agregó.

¿Recibirá premio o no?

Al hacerse viral la supuesta venta de su auto, Miguel Barbeyto, presidente de Mazda México, aseguró que recompensaría a Marco Verde con un nuevo coche, tras la obtención de su medalla.

“Este es el tipo de gente que México necesita y por lo que me siento orgulloso de ser mexicano. Marco Verde, Mazda te va a reponer ese coche que te ayudó a llegar a dónde estás. Escríbeme por DM, por favor”, fue el mensaje que publicó en Twitter.

Sin embargo, al darse a conocer que la noticia del auto era falsa, el directivo ya no se ha expresado de si cumplirá con su promesa o si dará marcha atrás.