“Lo que gano me lo unto como me da mi ching... gana”: Ana Guevara

Ana Gabriela Guevara se ha visto envuelta en la polémica por su gestión al frente de la Conade debido a la falta de apoyo a atletas de disciplinas acuáticas.

En medio de esta controversia, la exvelocista mexicana aclaró la situación y explicó que los deportistas de esta disciplina no han recibido sus becas debido a que la World Aquatics desconoció a la Federación Mexicana de Natación, haciendo énfasis en que el Comité Desestabilizador que creó el COM para que les regresaran el apoyo, es ilegal, asegurando que esto no significa que los demás atletas sufran por la falta de recursos.

“Que una sola federación que está controvertida por su federación internacional, no porque nosotros lo queramos, no significa que el deporte nacional en general esté en una situación desventajosa. Mienten y calumnian aquellos que han tratado de etiquetar que esta administración no le da apoyo a los atletas. Se ha vuelto un nado sincronizado de la desinformación, es una gran farsa y mentira de lo que sucede dentro de la institución. No hay forma de darle apoyo al equipo acuático porque el comité desestabilizador es ilegal y sigo esperando la carta que avale su legalidad jurídica”, mencionó en conferencia de prensa.

Ana Guevara aclara polémica en París

Asimismo, la titular de la Conade negó las acusaciones en su contra sobre supuestos actos de corrupción, asegurando que se trata de un intento por desprestigiarla.

“Entre más me chingan más me crezco y eso ha sido mi mensaje para todo el equipo, sigue siendo una mentira y sigo esperando a que me traigan impreso lo que dicen y no lo han traído. No existe ningún expediente abierto, se volvió nado sincronizado el distorsionar la información cuando tenemos un sistema de transparencia y pueden solicitarla de manera precisa”, aseguró.

“La situación de las 26 auditorías abiertas a lo largo de estos años, ha sido la administración mayormente auditada en la historia de la Conade y hasta el día de hoy no tenemos ninguna penalización o que haya trascendido más allá de observaciones. Siguen en proceso algunas, pero las que tienen que ver del 2019 al 2023 están saldadas al 100%. Todo este intento mediático, sigue en la misma calumnia, no solicitan información que es pública, hemos insistido a medios que soliciten y pregunten cuál es la situación”, añadió.

Además, aclaró la polémica en torno a su vuelo en primera clase para asistir a París 2024, asegurando que lo pagó de su propio bolsillo y pronto hará pública la factura, por lo que mandó un contundente mensaje a sus detractores.

“Este intento de desprestigiar y querer hacer ver lo que no es. No hay ningún gasto para la institución, voy a hacer pública la factura pagada de mi bolso. El vuelo fue pagado de mi bolsa... Todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana, no tengo marido ni marida, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y mi placer, lo que yo gano lo puedo gastar como yo quiera”, sentenció.