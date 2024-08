“Es ridículo que haya venido a México con una lesión”: Hermosillo revienta al Chicharito

Chicharito Hernández no ha rendido como se esperaba en Chivas.

Javier Chicharito Hernández ha sido blanco de críticas por su desempeño en Chivas, ya que no ha rendido como se esperaba, pues a penas suma un gol en 16 partidos jugados con el Rebaño.

Aunque en un principio llegó como refuerzo bomba, la afición del Guadalajara ha comenzado a desesperarse, puesto a que ha fallado jugadas claves de gol y en ocasiones se le ha notado fuera de ritmo.

Lo anterior, debido a que el goleador histórico de la Selección mexicana sufrió una lesión de ligamento cruzado en junio de 2023 que lo alejó por más de 8 meses de las canchas.

Hermosillo revienta al Chicharito

Tras el pobre desempeño de Javier Hernández, otro exgoleador del combinado azteca como Carlos Hermosillo le lanzó una fuerte pedrada al mencionar que es “ridículo” que haya decidido fichar con Chivas en medio de una lesión.

“Yo he dicho lo que es, me parece un ridículo y una tontería por parte de un jugador que ya logró todo en Europa, venir a México con una lesión de nueve meses, sin actividad y donde va a pasar esto” ,mencionó.

En ese sentido, el Grandote de Cerro Azul considera que el haber estado inactivo tantos meses le está pesando al delantero en la actualidad, pues se ha perdido varios encuentros de Chivas por lesiones musculares, incluyendo los dos encuentros de la Leagues Cup; sin embargo Hermosillo no dudó de su calidad como goleador.

“Es parte de la descompensación de no haber estado activo meses. No lo digo porque sea malo o bueno. Es un jugador que tiene grandes movimientos en la cancha. Si lo entienden puede hacer gol, pero Chivas no genera”, sentenció.

Es importante mencionar que el próximo partido del Guadalajara será el sábado 24 de agosto, cuando visite el Volcán para medirse ante Tigres, duelo correspondiente a la fecha 5 del Apertura 2024 y que significará el reencuentro con Veljko Paunovic.