“Tuve una buena vida, cuídense y no se arrepientan”: La emotiva despedida de Sven-Göran Eriksson

En enero de 2024, Sven-Göran Eriksson, extécnico de la Selección mexicana, fue diagnosticado con cáncer de páncreas en fase terminal, por lo que los médicos le diagnosticaron un año más de vida como máximo.

En medio de esta delicada situación, el entrenador sueco conmovió al mundo entero con unas emotivas palabras en un documental de Amazon sobre su vida.

“Hasta ahora soy un hombre sano y enfermo. Decir que no tengo miedo a morir, supongo, es mentira, a veces se me pasa por la cabeza, pero trato de no pensar en ello. La vida también se trata de la muerte, tienes que aprender a aceptarla. Con suerte, al final, la gente dirá ‘Sí, era un buen hombre’, pero no todo el mundo dirá eso. Tuve una buena vida”, mencionó.

Asimismo, el extécnico del Tri aprovechó para hacer una reflexión sobre la vida, por lo que pidió a las personas cuidarse, disfrutar de la vida y no arrepentirse de nada.

“Espero que me recuerden como una persona positiva que intentaba hacer todo lo que podía. No se arrepientan, sonrían. Gracias por todo, entrenadores, jugadores, público... ha sido fantástico. Cuídense y cuiden su vida. Y vívanla, adiós”, sentenció.

¿Cuándo dirigió Eriksson al Tri?

Es importante mencionar que Sven-Göran Eriksson tomó las riendas de la Selección mexicana el 3 de junio de 2008 en sustitución de Hugo Sánchez.

Durante su gestión dirigió un total de 13 partidos, con un saldo de seis triunfos, seis derrotas y un empate. Fue destituido el 22 de abril de 2009 previo a la Copa Oro de aquel año debido a los malos resultados del Tri en las eliminatorias mundialistas.