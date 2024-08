Ale Valencia explota contra la Conade por reducirle su beca: “¿Así cómo?”

Una nueva polémica invade a Ana Gabriela Guevara, esto después de que Alejandra Valencia reveló que la Conade le redujo su beca pese a haber ganado la medalla de bronce en París 2024.

Mediante sus redes sociales, la atleta mexicana, que ganó el tercer lugar en la prueba por equipos de tiro con arco, junto a Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, estalló contra el organismo, pues explicó que la disminución de su apoyo se debió a las “reglas de operación”.

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias”, escribió en su cuenta de X.

En breve más detalles...