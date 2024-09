“Le pude haber ganado”: Jaime Munguía quiere la revancha contra el Canelo Álvarez

El pasado 4 de mayo Jaime Munguía perdió su invicto como boxeador profesional después de caer ante Saúl Canelo Álvarez en un intento por arrebatarle los cuatro títulos del peso supermediano.

Tras varios meses de aquel combate, el Destructor reconoció que le costó reponerse, pero aseguró que obtuvo muchos aprendizajes que le servirán para su próximo combate contra Erik Bazinyan.

“Hemos cambiado muchas cosas, pero sin duda después de una gran experiencia contra Canelo hay muchas cosas que mejorar y seguir aprendiendo. Espero aplicarlo en esta pelea, hay que seguir adelante y trabajando fuerte, lo hecho hecho está”, mencionó en una mesa redonda en la que estuvo presente Publimetro México y en la que se anunció su alianza con top rank.

“Canelo y Bazinyan son dos peleadores distintos, la estrategia es diferente, pero trataremos de usar la experiencia para salir adelante”, añadió Munguía, quien reveló que después de su combate del próximo 20 de septiembre, le gustaría volver a pelear en su natal Tijuana.

Quiere revancha contra Canelo

En dicha plática, el pugilista de 27 años aseguró que buscará la revancha contra el Canelo Álvarez, pues reconoció que pudo haber ganado la pelea, pero un error le costó bastante caro.

“Sí, no descartamos la revancha, fue una buena pelea. Nunca es buena una derrota, siempre es triste el perder, pero hay que seguir adelante, no nos podemos tirar y lamentarnos. Lo que me motiva es seguir aprendiendo, esforzarme, porque por un error me costó esa pelea, la pude haber ganado. Me motiva eso, seguir adelante y dar grandes peleas”, afirmó.

Sobre su próximo rival, a quien enfrentará el 20 de septiembre en Arizona, Jaime Munguía lo calificó como un boxeador peligroso debido a que tiene buen golpeo y distancia gracias a su estatura.

“Opino que es un gran peleador, puede ser muy riesgoso. Viene con la mentalidad del todo por el todo, le tengo mucho respeto. He visto algunas peleas, es muy grande para estar en la división, tiene buena distancia y muy buen open, pero estamos trabajando para prevenirnos. Es entrarle al cuerpo, golpearlo por en medio, es una pelea más complicada de lo que muchos piensan, pero creemos que podemos sacarlo adelante”, sentenció.