“Se están acabando nuestro futbol desde hace 20 años”: Campos lanza fuerte crítica a directivos

El futbol mexicano se encuentra en una fase de reestructuración para buscar salir de la crisis que comenzó desde el fracaso en el Mundial de Qatar 2022 y que aún se mantiene con la reciente eliminación en la fase de grupos de la Copa América 2024.

En medio des este panorama, Jorge Campos, un histórico de la Selección mexicana, lanzó una fuerte crítica contra los directivos de la FMF y de la Liga MX.

¿Qué dijo el Brody?

Fue durante una entrevista para el programa Faitelson Sin Censura, donde el exportero azteca comparó el crecimiento del balompié estadounidense, asegurando que es mejor que en México debido a que cuentan con proyectos a largo plazo, algo que difícilmente sucede en nuestro país.

“Te decía que la MLS iba a ser mejor que México, que los gringos serían mejor que nosotros en selección porque ellos ven a 20, 30 años y es triste lo que está pasando. Se están acabando nuestro futbol, pero no es de hoy, llevamos 20 años donde la mayoría de la gente que está en el futbol no sabe de futbol ni de procesos”, mencionó.

Al ser cuestionado sobre si en algún momento le gustaría dirigir en México, el Brody fue tajante al decir que los proyectos en el balompié azteca no le gustan porque no son a largo plazo, ya que lo único que buscan los directivos es ganar dinero en un corto periodo de tiempo.

“He tenido ofertas de entrenador y me sigo preparando. Los proyectos me gustan como acá. Llevo casi 20 años viviendo acá y me gustan los proyectos a largo plazo. Que haya una continuidad y se forme algo grande, familiar, y en México no. Es negocio y negocio, queremos ganar mil millones mañana y eso es difícil, a menos que ganes la lotería”, añadió.