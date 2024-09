“Iba a sus partidos”: Mercedes Roa revela que tuvo amorío con jugador del América

Mercedes Roa se ha consolidado como una de las mejores creadoras de contenido de futbol, razón por la que acumula millones de seguidores en sus redes sociales.

Sin embargo, en las últimas horas, la influencer mexicana se volvió tendencia por revelar que tuvo un amorío con un jugador de las Águilas del América.

¿De quién se trata?

Fue durante una entrevista con el podcast En Buen Pedo, donde la expresidenta de Club de Cuervos reveló que su afición por el cuadro azulcrema se debe a este jugador.

En dicha plática, Mercedes Roa confesó que cuando tenía 15 años estuvo saliendo con un jugador de Fuerzas Básicas del club, a quien iba a ver en sus partidos en Coapa.

Sin embargo, mencionó que la relación terminó debido a que el futbolista buscaba tener intimidad con ella, algo con lo que no estaba de acuerdo, aunque reconoció su valentía por ser honesto con ella.

“Conocí a un chico que jugaba en las Fuerzas Básicas del América y luego iba a sus partidos. Ya de ahí le he ido al América. Me acuerdo que estaba chiquita, tenía como 15 años, nos dábamos besitos y así, pero él quería tener algo más conmigo. Entonces le dijo ‘no, porque no estoy lista’. Sí me gustaba mucho, pero el sí me dijo, ‘quiero salir con otros chicas porque ellas sí’. Pero fue honesto, se lo agradezco, por años estuvo super enamorado de mí, mencionó.

Aunque no reveló el nombre del jugador, ni tampoco si debutó en Primera División, Mercedes Roa contó que años más tarde esta misma persona la volvió a buscar, pero de nueva cuenta rechazó la propuesta.

“Luego yo crecí y me dijo salgamos y todo. Periódicamente hablábamos, pero como amigos. Ya cuando me la cantó y todo yo ya estaba un poco más grande, pero tampoco no pasó. Esa parte siempre me la tomé muy en serio, entonces como que de la nada otra vez”, sentenció.