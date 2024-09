“Veo a un Rommel Pacheco con la ilusión de cambiar las cosas”: Ale Orozco

Alejandra Orozco será recordada como una de las deportistas más laureadas de México, ya que si bien no logró cerrar su carrera con medalla en París 2024, su plata en Londres 2012 y el bronce en Tokio 2020, le permitieron formar parte del selecto grupo de multimedallistas mexicanos.

En entrevista exclusiva con Publimetro Deportes, la tapatía reveló los motivos por los que decidió colgar el traje de baño y su opinión sobre la llegada de Rommel Pacheco a la Conade en una época en la que los deportistas de disciplinas acuáticas sufren por la falta de becas de esta institución.

¿Cómo te sientes después de haberle puesto fin a tu exitosa carrera?

La verdad París para mí va a ser inolvidable y siento que me quedo todavía con esa energía, con esa vibra, tranquilidad y paz de haberlo trabajado y dado todo. Ahora regresar a casa ya desde otro ángulo, me siento como en tercera persona, viendo y dimensionando todo lo que fue mi carrera. Ahora lo estoy asimilando, lo estoy viendo, me estoy dejando sentir. Hay gente que me dice ‘no te vayas’ o algunos que me dicen ‘qué padre lo que hiciste’.

¿Te queda la espinita de no haber podido retirarte con una medalla olímpica en París?

Sí, no te diría que una espinita, pero claro que me quedó el sabor de querer esa medalla, de llenarme las manos del metal, que al final es para lo que se trabaja y es lo que se busca en el proceso. En este ciclo fue muy complicado todo lo que tuvimos que pasar, hubo muchos momentos en que era más fácil tirar la toalla o rendirse que seguir adelante enfrentando la situación, y aún así lo hicimos. Me quedo con esa satisfacción que, aunque no fue una medalla, yo sí sentí que lo di todo, no hubo algo en el proceso que no hiciera, no me quedo con ningún hubiera. Se hizo hasta de más lo que se podía con lo que se tenía, y siento que estuve respaldada por muchas personas. Sí queríamos la medalla, pero también los que estamos en el barco fue una satisfacción el navegar juntos hasta el final y despedirnos de esta manera.

Alejandra Orozco quiere seguir involucrada en el deporte tras su retiro en París 2024. Foto: Diego Reyes (Miguel Romero)

¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Empezaste muy joven, pero tienes 27 años

Sí, pero como dicen, joven para unas cosas y grande para otras. Me siento feliz y afortunada de poder vivir cuatro ciclos olímpicos, a veces a nosotros nos ven cada cuatro años en la tele, pero hay un trasfondo y un proceso que yo te diría, mi vida giró 20 años en torno a clavados y creo que ya sentí que también era momento de explorar otros proyectos y etapas personales y profesionales. También mi cuerpo ya me lo pedía, nosotros nos vemos muy fuertes arriba, pero a veces nos duele todo y aún así tienes que seguir adelante. Me quedo contenta de lo que viví desde niña, una historia diferente, viví mucha presión, exigencia, autosabotaje, dudas. Pasé por una adolescencia complicada y creo que ya me sentía bien de cerrar la página, cerrar el ciclo para explorar otros.

¿Qué opinas de la llegada de Rommel Pacheco a la Conade en un momento en que los deportistas de disciplinas acuáticas sufren por la falta de becas?

Uno como atleta siempre tiene mucha fe en las instituciones, yo lo digo porque al final para mí todas las áreas tienen que trabajar en sintonía; lo institucional, lo deportivo, tienen que ir todos de la mano para dar un seguimiento. Justo eso fue lo que nos complicó el camino, situaciones ajenas a nosotros que no podíamos resolver, pero al final teníamos que competir. Ahora para mí es buscar el destrabar la situación, esa disposición de hacer el camino más firme. Yo veo a un Rommel que trae esa ilusión y esa intención. Tampoco es fácil llegar a un puesto así, desconozco todo el trasfondo y lo que se necesite para lograr eso, pero creo que empezando por el querer hacerlo, por esa disposición. Al final él tiene el conocimiento, la preparación y yo espero que como dices, es su deporte. Él sabe lo que le tocó vivir y le tocó ver, lo que pasamos. Ojalá que ahí venga justo este destrabe, esta disposición y el buscar el cómo sí para que no les pase a las nuevas generaciones. Ahora fuimos un equipo que puso mucha fortaleza y un gran ejemplo de no rendirse, porque también no queríamos dejar un hueco generacional y que entonces ellos dijeran, ‘pues si eso te está pasando a ti, imagínate a mí’, que no se desmotivaran, al contrario, a nosotros nos pasó y aún así salimos adelante. A ustedes les va a tocar algo mejor porque de eso se trata, que vengan cosas mejores y yo veo a un Rommel con esa intención. Espero que así sea, tengo fe y pues es sobre la marcha. Ahora sí que va a ser un proceso, pero yo creo que lo puede hacer muy bien.