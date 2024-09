¿Se enojó con él? Ricardo Peláez lanza contundente mensaje a Amaury Vergara

En las últimas horas, el nombre de Amaury Vergara se volvió tendencia en redes sociales debido a que reconoció en una entrevista que se equivocó al fichar a algunos jugadores que no rindieron en Chivas.

Tras la muerte de su padre, Jorge Vergara, Amaury tomó las riendas del Rebaño sagrado y su primera tarea fue contratar a Ricardo Peláez como director deportivo de la institución.

El exjugador arribó al Guadalajara con la intención de regresarle la grandeza que sus aficionados exigen. Incluso, durante su presentación, aseguró que en Chivas se hablaría de títulos y no de problemas porcentuales.

Sin embargo, su gestión no fue como se esperaba, ya que nunca pudo llevar a los rojiblancos a una final y terminó saliendo por la puerta de atrás después de que el club cayó en repechaje ante el Puebla, en el Apertura 2022.

Peláez responde a Amaury

Tras las declaraciones del mandamás del cuadro tapatío, Peláez Linares no se guardó nada y aprovechó la coyuntura del tema para responderle durante una emisión del programa Futbol Picante.

En primera instancia, el exidrectivo se mostró sereno y lamentó ser parte del problema en Chivas, pues reconoció que se equivocó en los fichajes de algunos futbolistas.

“Me toco la transición, cuando fallece don Jorge Vergara y empieza Amaury con el timón de Chivas, con esa responsabilidad heredada. Está lo suficientemente lejos del equipo y lo suficientemente cerca como un dueño; así tiene que ser, sin afán de protagonismo. Confió en mi esa responsabilidad, confié en algunos jugadores, muchos fallaron. Me siento responsable, me siento parte del problema y asumo la responsabilidad”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Peláez Linares reveló que en su llegada, Alejandro Zendejas y Chino Huerta, jugadores que hoy son referentes en América y Pumas respectivamente, pidieron salir de la institución, aunque reconoció que Chivas se quedó con el 50% de su carta.

Recado a Amaury

Por último, el exdirectivo mandó un recado al dueño del club y fuera de molestarse por sus declaraciones, aseguró que, a pesar de que su gestión no fue la mejor, se queda agradecido con él y con las palabras de despedida el día que fue cesado.

“Yo me quedo con un agradecimiento muy profundo para Amaury Vergara y me quedo con las últimas palabras que me dio el día que nos dimos un abrazo cuando yo me fui. No las voy a decir por respeto a él y porque para mí fueron algo muy significativo en mi vida, cosa que le agradezco, tú lo sabes Amaury y yo lo sé”, sentenció.

¿Cuánto gastó Chivas en la era Peláez?

Es importante mencionar que la inversión del Guadalajara en la era Peláez fue de aproximadamente 44 millones de dólares. El gasto más fuerte fue justo en su llegada, previo al inicio del Clausura 2020, donde el Rebaño fichó a jugadores como Jesús Ángulo, Christian Calderon y Uriel Antuna. Lamentablemente, por problemas extracancha no terminaron rindiendo.