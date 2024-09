¿Habrá sanción? Jugadores de Pumas se burlan del América con cántico homofóbico

Los Pumas de la UNAM se llevaron el Clásico capitalino al imponerse 1-0 sobre el América en la jornada 10 del Apertura 2024 de la Liga MX, lo cual celebraron efusivamente los jugadores felinos en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Al finalizar el partido, los universitarios se acercaron a una de las gradas donde se encontraba su afición y empezaron a realizar un polémico canto.

“Poropopó, Poropopó, el que no salte es un pollo maricón”, fue el cántico que entonaron los futbolistas para después continuar con el clásico “Goya”.

¿Podrían ser castigados?

Al parecer, a los felinos se les olvidó o no les importó que este tipo de cánticos son sancionados por el Código de Ética de la Federación Mexicana de Futbol, por lo que la institución podría o debería ser sancionada.

Hay que recordar que a finales de febrero de este año pasó una situación similar con el Cruz Azul. Antes de que el equipo femenino Sub-19 se enfrentara con el América, las jugadoras entonaron ”oh oh oh oh...el que no salte es un güilo maricón”.

Debido a esto, la Comisión Disciplinaria inició una investigación, la cual concluyó con una sanción para la Máquina celeste. “La Comisión “ha decidido sancionar económicamente Club Cruz Azul, toda vez que las integrantes de la categoría Sub 19 de la Liga MX Femenil transgredieron el Código de Ética de la Federación Mexicana de Futbol”, señaló en su momento.

Los artículos que se violaron en esa ocasión son el 10 y 11, lo cual se podría aplicar a los Pumas de la UNAM.

“Toda persona sujeta a este Código de Ética deberá abstenerse de actuar, participar, o en cualquier forma incitar a realizar conductas que tiendan a desacreditar, desprestigiar, causar perjuicio o daño, o ir en detrimento de la FIFA, Confederaciones, FMF, los Clubes, así como sus órganos de gobierno y sus integrantes y/o terceros involucrados.”

“La imagen y reputación de la FMF, de sus afiliados y de sus integrantes, es responsabilidad de todos los que integran el futbol federado, por lo que es una obligación individual el dirigirse y desempeñarse en todas sus actividades, ya sea particulares o profesionales, con la debida probidad y respeto, así como evitar incurrir en conductas que vayan en detrimento del deporte, sus organismos, el Fair Play y el juego limpio”, se puede leer en los artículos.