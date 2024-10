Exclusiva: Gaby Agúndez, con la meta de ser multimedallista en Los Ángeles 2028

Gabriela Agúndez terminó su participación en París 2024 con un sabor agridulce, ya que se quedó cerca de ganar su segunda presea.

En entrevista exclusiva con Publimetro Deportes, la atleta de La Paz, Baja California, reveló detalles sobre cómo afrontará el proceso rumbo a Los Ángeles 2028 con el objetivo de ingresar al selecto grupo de multimedallistas mexicanos.

¿Qué sensaciones te dejó París 2024?

París 2024 me deja con muchos sentimientos encontrados, mucho qué valorar, analizar y mucho qué aprender para todo lo que se viene. Termino con dos quintos lugares que me dejaron un buen sabor de boca porque el proceso fue bastante pesado. Cuando dije ‘quiero ir a mis segundos Juegos Olímpicos’ jamás me imaginé que fuera a vivir un proceso como lo viví, sin apoyos, sin becas, sin sueldo para mi entrenador, y aún así yo siempre puse en primer lugar mi sueño, que era clasificar. Logré competir en París y disfrutar en mi proceso, dejarlo todo en cada competencia, al final estuve en la pelea, me deja un buen sabor de boca, pero a la vez con ganas de más y con esa sensación de sacarme la espinita el próximo ciclo olímpico. Aunque es un buen resultado, hubiera querido colgarme de nuevo una medalla, sueño con volver a sentir esa felicidad. Con el retiro de Ale, también sentimientos encontrados, porque hemos compartido muchas competencias juntas, es difícil decirle adiós a una persona con la que convivía 24/7 y que ahora ya no la voy a tener en los entrenamientos, pero son etapas de la vida. Me quedo con todo lo bonito que vivimos, el buen equipo que creamos.

¿Cómo será tu proceso para Los Ángeles 2028?

Yo lo veo como todo un reto en la prueba individual, porque traigo esa espinita de una medalla a nivel mundial y una olímpica. Sé que no está fuera de mi alcance, es posible, he estado en la pelea tanto en Tokio como en París y quiero estar en la pelea en Los Ángeles. Con la prueba de sincronizados también, me gusta mucho el poder trabajar en equipo, el adaptarme a una persona creo que es algo bonito que deja el deporte, saber que todas las personas que están ahí tienen un mismo objetivo y todos están trabajando para lograr ese sueño. Va a ser todo un reto el encontrar una pareja nueva, no es fácil, pero tengo toda la disposición de trabajar en equipo nuevamente, tal vez me va a tocar enseñar o compartir mis experiencias, lo que yo he vivido, es algo emocionante.

¿Has pensado en quién será tu próxima compañera en sincronizados? ¿Cómo se hace este proceso de selección?

Es todo un tema, hay que analizar con quién tenemos los movimientos parecidos similares, con quién se podría hacer buen equipo en clavados. Mi entrenador Iván Bautista y yo justamente estábamos hablando la semana pasada, de qué es lo que viene para nosotros, los dos estamos en el mismo canal, eso es algo muy importante, que haya un equipo sólido entre el atleta y el entrenador, que haya una buena mancuerna. Tenemos el mismo sueño de hacer un buen papel y la intención de prepararnos, de mantener la prueba individual, pero también la de sincronizados porque sabemos que en ambas hay posibilidades. Tenemos ahí unos prospectos y ya más adelante nos verán entrenando.

¿Existe presión para Gaby Agúndez en la próxima justa olímpica?

Uno como clavadista mexicano siempre lleva cierta responsabilidad de regresar con un buen resultado de cada competencia. No es nada nuevo, tal vez para Tokio yo no iba con esa presión porque eran mis primeros Juegos Olímpicos y ni siquiera era tan tomada en cuenta como una de las cartas fuertes. Fue ahí donde yo me demostré de lo que era capaz. Yo no sabía que tenía el potencial para estar dentro de las mejores del mundo. Después de Tokio es donde dimensiono más lo que acababa de hacer. Entonces estamos hasta cierto punto un poquito acostumbradas y en mi caso siempre intento verlo como sí, la responsabilidad y el compromiso, pero también qué padre que se ponga tanto esa confianza en mí, que se tenga esa fe en mi trabajo y en mi talento para que digan ‘Gabi va a ir a las competencias y va a hacer un buen resultado’.

¿Te inspira el hecho de que en el próximo ciclo olímpico puedas ingresar al selecto grupo de multimedallistas mexicanos?

Lo que me motiva es superarme a mí misma, claro que quiero entrar, somos pocos los medallistas olímpicos, pero todavía hay un grupo selecto de multimedallistas. Quiero estar dentro de ese grupo, pero tengo retos personales que quiero lograr, entonces eso es lo que me motiva, esos logros y esos objetivos que tengo. El superarme a mí misma es lo que me motiva para aventarme otro ciclo olímpico más.