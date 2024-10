Alexis Vega bautiza al Piojo como Roberto ‘Dinamita’ Alvarado

(Photo by Omar Vega/Getty Images)

Hace dos semanas el atacante de Chivas, Roberto Alvarado, se encontró en medio de una lluvia de críticas y señalamientos debido a que en días previos al Clásico Tapatío se atrevió a lanzar un petardo a sala de prensa donde se encontraban reporteros. Ante ello, la prensa mexicana exigió un castigo severo para el goleador, pero su club únicamente ofreció una disculpa a los afectados.

Ahora, el Piojo ha sido llamado a Selección Mexicana, en donde se rencontró con su excompañero de Chivas, Alexis Vega, quien aprovechó un en vivo en redes sociales para bromear con la situación cambiándole el apodo al ‘Dinamita’ Alvarado.

“Estoy aquí con mi hermano El Piojo, ‘El Dinamita’ Alvarado”, comentó provocando las risas del extremo de Chivas.

Es importante mencionar que este tema es uno que incluso le hizo ganar a Roberto Alvarado varios insultos por parte de la prensa, debido a que se sintieron atacados y poco respaldados por el club y la Federación Mexicana de Futbol, instituciones que pudieron haber sancionado al delantero.

Javier Aguirre reprobó los actos del futbolista

Mencionar que también personajes ligados a las canchas emitieron opiniones sobre lo sucedido. Javier Aguirre fue uno de ellos asegurando que no le gustó nada la polémica que envolvió a su seleccionado e incluso lo llamó al día siguiente del incidente para expresarle su opinión.

Recordar que en su llegada al timón de la Selección Nacional, el Vasco comentó que busca implementar en la México un plan 365 en el que estudia el comportamiento de los futbolistas dentro y fuera de la cancha para que se comporten como Seleccionados Aztecas todos los días del año.

“Al otro día, al margen de lo que su propio club le haya dicho, hable con Roberto. Nosotros creemos, la Federación y yo, en un plan 365 en el que tienes que ser Seleccionado Nacional 24/7. Es decir, la conducta dentro y fuera del terreno de juego debe ser ejemplar y soy muy escrupuloso, me fijo mucho cuando quitan algún jugador seleccionado y hace un gesto o no le da la mano al entrenador. Le llamé al otro día y le dije mi pensar como entrenador del Tri, no estuve de acuerdo con su conducta y lo sabe”, comentó Javier Aguirre.