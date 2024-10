Nadadora ‘expulsada’ de la Villa Olímpica abre su cuenta en la página azul

Luana Alonso se retiró de la natación, tras finalizar su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, y recientemente sorprendió a propios y extraños al anunciar que ahora incursionará en la plataforma OnlyFans.

A través de Instagram Stories, la joven de 20 años compartió el link para su página azul, donde se presenta como “tu ex nadadora favorita” y promete que no se arrepentirán de seguirla.

Si bien no está claro qué tipo de material creará, recordando que OnlyFans se hizo muy popular por la oportunidad de vender contenido explícito para adultos, estableció una suscripción mensual de 35 dólares o la anulidad de 210.

La nueva etapa de Luana provocó comentarios mixtos de sus seguidores. Mientras unos la apoyaron, al señalar que es libre de hacer lo que quiera, otros la acusaron de traicionar al deporte y buscar dinero y fama de la manera fácil.

Luana Alonso suma polémicas

La nacida en Asunción, Paraguay compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024; sin embargo, en ninguno de los dos logró destacar. En la última justa veraniega, no logró superar la ronda clasificatoria de los 100 metros mariposa, por lo que anunció su retiro de la natación.

Tras esto, Alonso decidió recorrer la capital francesa y asistió a Disneyland, peor esto provocó que una polémica con el Comité Olímpico Paraguayo, por lo que la jefa de misión Larissa Schaerer solicitó su “expulsión” de la Villa Olímpica, argumentando “la presencia de Luana estaba generando un ambiente inadecuado para el equipo paraguayo”.

Al difundirse esta información, la paraguaya salió a defenderse e indicó “Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa. No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecte”.

De igual forma, posterior a los Juegos Olímpicos, dio una entrevista para el programa ‘Aire de Todos’ en la que confesó que Neymar la le dio un like a una de sus publicaciones y que después la contacto con un mensaje directo, aunque al final solo dijo “hasta ahí puedo decir”.