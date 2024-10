Ricardo Ferretti asegura que en su paso por Selección le impusieron a Memo Ochoa

La actualidad de la Selección Mexicana ha dejado mucho de que hablar debido a que en el presente proceso de Javier Aguirre, las convocatorias han vuelto a tener el nombre de futbolistas que parecían borrados del Tricolor. Esta situación ha desatado la especulación sobre posibles imposiciones por parte de la Federación al Vasco.

Sobre el tema, Ricardo Ferretti decidió romper el silencio para asegurar que no sería sorpresa saber que algunos futbolistas están puestos por los altos mandos, ya que en su paso como interino por el banquillo Tricolor, a él se acercaron para pedirle que convocara a ciertos nombres, uno de ellos Guillermo Ochoa.

A mí sí me impusieron y voy a decir uno nada más, (Guillermo) Ochoa. Lo acepté porque no tenía interés de quedarme en la Selección, entonces si me ponían a x o z, a mí no me importaba, pero a ellos sí por la necesidad de publicidad“, comentó.

Asimismo, el estratega mencionó que en sus planes estaba probar a nuevos futbolistas, porque todo era parte de un proceso para el Mundial 2026. Raúl Gudiño era el arquero que esperaba probar, pero esto no se pudo dar porque su lugar fue ocupado por el arquero cinco veces mundialista.

“En ese momento yo quería probar jugadores, porque el plan era para el Mundial 2026. Yo llevé a varios chavos, pero dije ‘bueno, si así lo quieren yo voy con el grupo’. Yo pregunto, si no hay imposición, ¿por qué (Andrés) Guardado está convocado?”, mencionó el estratega.

Es importante recordar que en los dos partidos que menciona el Tuca, la Selección Mexicana perdió por dos goles en ambos compromisos, en el primero de ellos Guillermo Ochoa fue el arquero titular y en el segundo Jesús Corona fue quien tomó su lugar, en la banca se quedó esperando Hugo González.

Javier Aguirre negó imposición en su convocatoria

Estas declaraciones de Ferretti vuelven a encender la suda sobre los llamados del Vasco, cosa que anteriormente había sucedido por una misma afirmación en uno de los programas de ESPN.

Ante ello, el entrenador nacional salió a declarar y afirmar “Nunca jamás en la vida nada, ni nadie en mi cuerpo técnico, nadie se ha atrevido tan sin quiera a insinuarme, nunca jamás en la vida. Si hay una persona que diga, ese día se acaba Javier. Lo único que tengo es esto, mis ayudantes, mis jugadores y yo. He hecho y deshecho por mis decisiones, nunca jamás en la vida nadie”, aseguró.