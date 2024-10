Siboldi rompe el silencio sobre supuesta relación con Tatiana Flores

El pasado Clausura 2024, Robert Dante Siboldi dejó la dirección técnica de Tigres en medio de la polémica, pues rumores apuntaban a que uno de sus auxiliares había vendido la estrategia de juego a Rayados en el enfrentamiento de cuartos de final.

Además de ello, el estratega uruguayo fue relacionado con la futbolista del equipo femenil, Tatiana Flores, quien es hermana de Marcelo. Incluso, la jugadora salió a desmentir la situación, pidiendo que se le dejara de acosar en redes sociales con este tema.

Siboldi rompe el silencio

Tras varios meses de aquel acontecimiento, Siboldi finalmente rompió el silencio y en entrevista para el programa Faitelson Sin Censura de TUDN, dio detalles sobre esto.

“Me inventaron una historia con una jugadora del equipo femenil, una vergüenza porque yo ni siquiera la conozco. Y aunque la conociera, jamás haría una cosa de esas”, aseguró.

“Jugaron contra tu integridad como un profesional y después fueron a algo más grave”, añadió David Faitelson.

¿Siboldi dirigirá a Chivas?

Es importante mencionar que tras su salida de Tigres, Robert Dante Siboldi ha sido relacionado con varios equipos. De hecho, en las últimas horas se especuló que podría llegar a Chivas para suplir a Fernando Gago.

Incluso, el propio estratega uruguayo se dijo agradecido de que los rumores lo coloquen entre la baraja de opciones para dirigir al Guadalajara, asegurando que sería un gran reto en su carrera.

“Primero es un honor que una institución se fije en uno, creo que por todo el trabajo y experiencia que hemos adquirido, la madurez mía y de mi cuerpo técnico para afrontar un reto de esa magnitud”, reconoció.

Por último, Siboldi afirmó que no teme a algún tipo de veto por la polémica que se armó tras su salida de Tigres. “Esa gente que hizo eso no nos representa, no tiene por qué afectarnos en nada porque siempre mantuvimos la línea. ¿Por qué debemos tener temor? Yo ando con la frente en alto, dando la cara a todo mundo porque no hice nada y tengo la plena seguridad que eso no puede redundar en un veto”, sentenció.