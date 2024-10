“Correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez es muy especial” Pablo Pérez de Lara

Pablo Pérez de Lara es un joven piloto mexicano de 22 años que competirá este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Súper Copa GTM con la escudería HO Speed Racing, como parte de las actividades del Gran Premio de México.

En entrevista con Publimetro, el oriundo de la Ciudad de México nos platicó sus sensaciones sobre correr en una pista tan emblemática, así como sus inicios en el mundo del automovilismo y sus proyectos a futuro.

¿Cuáles son tus sensaciones por correr de nueva cuenta en un escenario histórico como el Autódromo Hermanos Rodríguez?

Muy contento de que sea la semana del Gran Premio de México. Como muchos otros mexicanos, particularmente es una semana muy especial y tener la oportunidad de estar corriendo como preestelar de la Fórmula 1 un año más, es algo muy importante para mí. Estoy con muchas ansias y ganas de que empiece el fin de semana.

¿Qué podemos esperar de Pablo en esta competencia?

El poder correr en una pista de Fórmula 1 siempre es una gran oportunidad para todos los pilotos, pero hacerlo el mismo fin de semana que el Gran Premio de México es todavía más especial. Por las cualidades de la pista, la cantidad de hule que dejan los pilotos es increíble, entonces la pista tiene mucho más agarre y es algo que solo se da cuando están los F1 rodando, todo este fin de semana lo hace muy especial.

¿Te visualizas en el podio?

Me parece que los resultados que hemos tenido este año no reflejan el lugar del campeonato que vamos. Desgraciadamente tuvimos dos carreras que no pudimos terminar por errores de otros pilotos, fallas mecánicas. Ha estado tan peleada la categoría que eso nos relega un poco en el campeonato, pero definitivamente hemos sido protagonistas en todas las carreras, nunca calificando fuera del top cinco, con muchos podios. Tenemos una racha de podios en las últimas dos carreras que nos hacen llegar al Gran premio con más confianza. Confiado no es la palabra, pero sí preparado y con ganas de empezar estos fines de semana que quedan para terminar el año de la mejor manera.

¿Qué aprendizajes has tenido a lo largo de estos cuatro años en la categoría de Gran Turismo?

Cuatro años es mucho en términos de una carrera deportiva, yo me siento un piloto mucho más maduro, más preparado, creo que se puede notar en la confianza que tengo en las pistas. Todo se resume a la confianza que me da esta experiencia, saber a lo que me voy a enfrentar. Creo que ha sido un gran año, no han sido los resultados en el campeonato, pero hemos tenido muy buenos momentos. Siempre que hemos estado con las condiciones para estar adelante hemos tenido podios y peleando las primeras posiciones.

¿Cómo inició tu aventura en el automovilismo y en qué momento decidiste hacerlo de manera profesional?

Se lo debo prácticamente todo a mi papá, él se dedicó a esto toda su vida. Es uno de los mejores pilotos que ha tenido nuestro país, crecí acompañándolo en las pistas y desde chico siempre supe que eso era mi pasión y lo que quería hacer. Empezó poco a poco y ya llevo 12 años como piloto profesional, contento y agradecido con mi familia por todos los sacrificios que se han hecho para poder estar donde hoy estamos.

¿Cuáles son tus proyectos a futuro en el deporte motor?

Siempre me gusta decir que esto es un deporte de oportunidades. Mi objetivo y todo mi esfuerzo ahorita están en acabar este año de la mejor manera, en agradecimiento a mi equipo y Quaker State, por los cuatro años que me han apoyado y ver qué viene a futuro. La verdad, mi meta a mediano o largo plazo es poder participar en un campeonato de resistencia de nivel mundial, o en Estados Unidos, pero ahorita estamos enfocados al 100% en dar los mejores resultados para los patrocinadores y el equipo en la Super Copa. A mí me funcionan más estas metas a corto plazo e ir buscando las oportunidades que vayan saliendo.

¿Qué mensaje le puedes mandar a la gente que se dará cita al GP de México y cómo crees que le vaya a Checo Pérez?

Que nos sigan en las carreras que vamos a tener nosotros dentro del mismo marco del Gran Premio y que apoyen al numero 11 de Quaker State. Con respecto a lo de Checo, como buen mexicano, nada me daría más gusto que verlo ganar en México, pero sabemos el nivel que hay ahorita en Fórmula 1 y lo difícil y competitivo que está, sobre todo en los primeros seis lugares. Creo que siempre correr como local te da esa motivación extra que a lo mejor es lo que necesita él para estar en el podio.