“Mi actitud no va a cambiar, no vine a la F1 a hacer amigos”: Lawson lanza dardo a Checo

Sergio Checo Pérez protagonizó un tenso momento en el Gran Premio de México cuando en una curva de la vuelta 20, su monoplaza fue tocado por el de Liam Lawson en un intentó por rebasarlo.

Dicha disputa provocó que el rendimiento del tapatío bajara significativamente, ya que su monoplaza sufrió daños en la parte trasera. La tensión entre ambos conductores aumentó cuando el neozelandés le hizo una seña obscena a Checo después de rebasarlo sobre el final de la carrera.

Incluso, después de la competencia se observó a Checo Pérez reclamándole a Lawson, pues en declaraciones con los medios, se mostró sumamente furioso por la actitud del piloto de RB.

Lawson lanza dardo a Checo

A pocas horas de que arranque el Gran Premio de Brasil, Liam Lawson fue cuestionado por la prensa respecto a las polémicas que tuvo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, respondiendo de forma contundente al mencionar que su actitud no va a cambiar.

“Mi actitud hacia las carreras y cómo las afronto no va a cambiar, siempre seré así. Pero al mismo tiempo hay cosas ahí, si cometo errores siempre aprenderé de ellos, y claramente en México cometí un error, y aprenderé de él”, mencionó en conferencia.

Aunque el neozelandés ofreció disculpas por el incidente que tuvo con Checo Pérez en la pista, también aprovechó para lanzarle una pedrada, asegurando que no está en la F1 para tener amigos.

“Creo que fue una pelea en la pista y obviamente pido disculpas por lo que hice después del incidente, pero en términos de la lucha que tuvimos en la pista, fue, supongo, considerado como un incidente de carrera y algo que fue una batalla en el momento”, reconoció.

“Aprenderé de los errores que cometí. Al mismo tiempo, seguiré los consejos de todos los que pueda y mi objetivo no es salir y enemistarme con nadie, ese no es el objetivo obviamente, pero al mismo tiempo no estoy en la Fórmula 1 para hacer amigos, estoy aquí para ganar”, sentenció.