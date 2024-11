Siboldi responde a las acusaciones corrupción: “Nunca he recibido dinero de nadie”

En recientes horas el nombre de Robert Dante Siboldi volvió a robarse los reflectores en el mundo del futbol gracias a que desde Sudamérica, el exjugador de Cruz Azul Jonathan Borja confirmó que al momento de coincidir en la Noria, el cuerpo técnico tenía un arreglo con un promotor para dar minutos a cambio de dinero.

Esta revelación hizo mucho eco en los medios debido a que no es la primera polémica que tiene el entrenador en su carrera y por ello, Siboldi decidió ofrecer una entrevista al medio StudioFutbol, mismo medio que entrevistó a Borja, para dar su versión de los hechos y porque el jugador casi no tuvo actividad.

“Tomamos la decisión de que era el jugador con las características que estábamos buscando para potenciar el club y el equipo. Lamentablemente, cuando llegó al club y vimos como se entrenaba nos llevamos una desagradable sorpresa porque tenía problemas de actitud. Nunca estuvo al nivel de sus compañeros y por eso jugó muy poco, nunca se dedicó”, aseguró el uruguayo.

Asimismo, el extécnico de Tigres y Santos Laguna explicó que hubo un momento en el que tuvo que separarlo del equipo porque era protagonista de varias indisciplinas. Referente a la acusación económica, Siboldi negó rotundamente lo mencionado por el futbolista.

“Sobre lo otro, en mi vida he solicitado o recibido dinero de nadie, de ningún representante, ningún mediador. El club que me paga me da lo suficiente para que yo pueda vivir y hacer mi trabajo. Es muy fácil justificar y echarle la culpa a los demás, pero no dijo nada de los comportamientos que tuvo extracancha. No quiero profundizar más porque está en activo, pero por algo su carrera no salió del Nacional”, sentenció el estratega.

¿Cuál es la actualidad del futbolista?

Luego de haber tenido un olvidable paso por la Noria, dejando 6 juegos disputados y solo un gol en el registro, Borja vive su cuarta etapa en el Nacional de su país, donde en total completa 80 duelos jugados, 26 goles y 17 asistencias.

En su carrera, el mediocampista ofensivo ha vestido la camiseta de nueve equipos, jugando 189 duelos, marcando 35 goles y dando 18 asistencias.