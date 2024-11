“Me quería morir”: Shocker revela que pensó en quitarse la vida por sus problemas de adicción

José Jairzinho Soria Reyna, mejor conocido como Shocker, salió recientemente de la Clínica Baja del Sol en Culiacán, Sinaloa, luego de seis meses de rehabilitación por el consumo de drogas.

Shocker, arrepentido de causar disturbios

Tras superar sus problemas de adicción, el 1000% guapo confesó en entrevista con Récord sentirse avergonzado por las escenas que protagonizó en un hotel de Oaxaca, razón por la que fue encarcelado previo a ser sometido a su última rehabilitación.

“El darme cuenta de los errores que había cometido, darme cuenta lo embarazoso y vergonzoso que son todas esas escenas que vemos en las redes sociales. El verlas yo ya en mis cinco sentidos, en estado de consciencia mucho mejor que el que tenía y darme cuenta de que ¡no manches!, qué estaba haciendo, ¿por qué permití hacerle tanto daño a Shocker, a Jair? si yo siempre había cuidado mucho la imagen”, mencionó.

Shockey pensó en quitarse la vida

En ese sentido, el Shocker confesó que su recaída con las sustancias prohibidas se debía a que él quería morirse tras haber pasado por etapas complicadas, como traiciones de gente cercana y la muerte de su padre, por lo que incluso pensó en quitarse la vida.

“De un tiempo para acá empezaba a estar molesto porque ya no quería rehabilitarme, le había perdido el sentido y amor a la vida por varias cosas que te das cuenta; robos, abusos de confianza, cosas que te hieren. Entonces llega un momento en el que uno dice ‘ya me quiero morir’, pero me quiero morir de la forma más fácil, nomás vas y aviéntate al metro y te mueres, pero tampoco no quiere uno sentir, bien cobarde uno”, recordó entre risas.

“Hubo una cierta renuencia de mi parte de que yo estaba molesto con ciertas personas que estaban involucradas en mi vida. Pasaron cosas personales, como el fallecimiento de mi padre, mi lesión, el que haya perdido mi negocio, que me haya dado cuenta de que hubo gente que me robó, fue una decepción”, sentenció.