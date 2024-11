“Malagradecido y celoso de mier...”: De la Hoya lanza gancho al hígado al Canelo Álvarez

La novela en torno al pleito entre Saúl Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya tiene un nuevo capítulo, esto después de que el exboxeador norteamericano volvió a arremeter fuertemente contra el tapatío.

Es bien sabido que ambos personajes no tienen una buena relación desde que separaron sus caminos en 2020, cuando el Canelo demandó a Golden Boy Promotions por incumplimiento de contrato.

De la Hoya llama malagradecido al Canelo

Ahora el expúgil de 51 años lanzó un gancho al hígado al campeón de las 168 libras, asegurando que es un malagradecido, pues recordó que él fue el que lo llevó a la cúspide de su carrera en los cuadriláteros.

“¿Qué ya no nos llevamos bien? Es verdad. Nos desagradamos mutuamente, pero no hay que olvidar que yo lo promoví 10 años completos y le conseguir el contrato más grande de la historia del deporte son peleadores mal agradecidos”, dijo en primera instancia durante una entrevista para el programa The Roundtable, de la empresa DAZN.

Asimismo, el Golden Boy calificó de celoso al Canelo y volvió a recriminarle por no enfrentar a rivales de jerarquía como David Benavidez.

“Canelo no se ayuda es un malagradecido y un celoso de mierda. Canelo ¿Por qué me odias tanto? ¿Es por qué enfrenté yo a todos mis retadores y tú te niegas a pelear con David Benavidez? ¿Quizá por que el público te recordará como un cobarde”, sentenció.

Es importante mencionar que en mayo del presente año, Canelo y De la hoya estuvieron a punto de llegar a los golpes en la conferencia de prensa previa al combate entre el tapatío y Jaime Munguía.