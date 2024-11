¿Merece ser titular ante Honduras? Sepúlveda es el delantero con mejor ritmo goleador del Tri

Ángel Sepúlveda fue una de las sorpresas en la última convocatoria de la Selección mexicana gracias al buen momento que atraviesa con Cruz Azul, club con el que logró perforar las redes en nueve ocasiones en la fase regular del Apertura 2024.

Sepúlveda, el mejor artillero del momento en el Tri

Estos números le permitieron al Cuate consagrarse como el máximo goleador de la Máquina, pese a que figuran delanteros de renombre como Gabriel Toro Fernández y Giorgos Giakoumakis.

Sumado a ello, el oriundo de Apatzingán, Michoacán, terminó las 17 jornadas del campeonato siendo el mejor artillero azteca, por encima de Henry Martín, que sumó ocho tantos.

Incluso, la eficacia de Sepúlveda es mayor que la de Raúl Jiménez, que lleva cinco anotaciones en lo que va de la temporada 2024-2025 y Guillermo Martínez, que acumula cuatro dianas, por lo que buscará refrendar su buen momento con el combinado azteca.

En conferencia de prensa tras su primer entrenamiento, el Cuate reveló que durante un tiempo se sintió infravalorado, pues venía teniendo buenos torneos desde que estaba en Querétaro, por lo que considera que el futbol finalmente lo recompensó.

“De alguna manera creo que, vienes haciendo bien las cosas o trabajando en tu club y más que nada el no tener esa importancia, ese llamado, pero yo soy de los que cree que el futbol tarde o temprano te va a recompensar. Hoy estamos aquí, entonces eso es lo más importante. Yo vengo a competir de la forma más leal, de la forma que me ha traído acá, que es siempre trabajando día a día, exigiéndole a mi compañero y que él me exija a mí, creo que eso es lo más importante para subir el nivel todos”, declaró.

¿Cuándo fue la última participación de Sepúlveda con el Tri?

Es importante mencionar que Ángel Sepúlveda regresó a la Selección mexicana después de siete años. La última vez que jugó con la verde fue en la Copa Oro 2017, donde disputó cuatro partidos repartidos en 280 minutos, marcando un gol ante Curazao en fase de grupos.

En total, el Cuate ha tenido actividad en ocho cotejos con el Tricolor, anotando en un par de ocasiones. De hecho, su primer tanto fue el día de su debut, el 3 de septiembre de 2016, cuando fue titular ante El Salvador, de la mano de Juan Carlos Osorio.