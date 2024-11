“Espero morir haciendo periodismo”: Joserra rompe el silencio sobre su estado de salud

José Ramón Fernández se ha consolidado como uno de lo mejores periodistas deportivos en la historia de México, siendo Imevisión, que después se convirtió en TV Azteca, el lugar donde saltó a la fama.

Desde hace más de 15 años, Joserra ha colaborado en diversos espacios de ESPN, fungiendo como uno de los conductores principales, pero en las últimas semanas, la televisora empezó a promocionar algunos programas sin que este figurara.

Por tal motivo, comenzaron a generarse especulaciones sobre una posible renuncia o complicaciones de salud, lo que preocupó a todos sus seguidores.

Joserra revela cuál es su estado de salud

En medio de estos rumores, José Ramón Fernández rompió el silencio y mediante sus redes sociales dio detalles sobre cuál es su estado de salud, ya que su ausencia en la pantalla generó incertidumbre, debido a que ya tiene 78 años.

Para sorpresa de muchos, el reconocido conductor deportivo dejó en claro que se encuentra mejor que nunca, aunque confesó que le gustaría seguir ejerciendo el periodismo deportivo hasta el último día de su vida.

“Afortunadamente estoy muy bien de salud. Siempre habrá oportunidades para seguir dando mi punto de vista, espero morir haciendo periodismo”, escribió en su cuenta de X.

Incluso, en otra publicación, el periodista deportivo aclaró que seguirá informando a los fanáticos del deporte en algunos programas de la televisora los días martes y jueves.

“Seguiré dando notas por este medio y martes y jueves en algunos programas de ESPN”, respondió a un usuario de nombre Guía Deportiva, quien lamentó que el canal deportivo ya no lo tomara tan en cuenta como uno de sus conductores estelares.

Es importante mencionar que hace poco, el propio José Ramón Fernández reconoció en entrevista con Roberto Gómez Junco que su retiro está más cerca que nunca. “Primero, no me gustaría morirme pero, segundo, yo creo que ya se aproxima mi retiro, lo sé perfectamente. Me duele, pero la vida es así”, confesó en su momento.